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Газета.Ru
Газета.Ru

Аналитики перечислили «улиток» и «леопардов» российской экономики

Быстрее всех восстановятся так называемые "леопарды". К ним эксперты отнесли сельское хозяйство, пищевую и фармацевтическую промышленности, а также производство резиновых и пластмассовых изделий. В ПКР также отметили, что полностью все сферы российской экономики восстановятся спустя два-три года.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Аналитики перечислили «улиток» и «леопардов» российской экономики

Газета.Ru05:10
Вести.Ru

От улитки до леопарда: названы лидеры и аутсайдеры российской экономики

Вести.Ru04:49
РБК

Эксперты назвали «улиток» и «леопардов» российской экономики

РБК02:30
Банки.ру

Аналитики описали будущее восстановление отраслей экономики с помощью образов из животного мира РФ

Банки.ру03:45
Live24

Названы «улитки» и «леопарды» российской экономики

Live2403:32
Национальная служба новостей

Названы отрасли экономики РФ с самым медленным восстановлением после «коронакризиса»

Национальная служба новостей03:21
Рамблер

Названы «улитки» и «леопарды» российской экономики

Рамблер03:59

МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей ответил на заявление верховного представителя Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что ЕС не признают результатов выборов в республике и легитимности Лукашенко.
ИА Новороссия00:58
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В Москве вторые сутки подряд выявили более 700 зараженных COVID-19

Накануне в столичном оперативном штабе по борьбе с эпидемией сообщили, что рост числа новых случаев в Москве связан с несколькими факторами: увеличением количества тестов (до 40–60 тыс. человек в день) и улучшением их точности, с увеличением числа пассажиров в общественном транспорте, возобновлением внутреннего туризма, повышенной активностью москвичей в общественных местах, заведениях общепита.
РБК04:01
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Лукашенко провел встречу с политическим активом Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в Минске во Дворце Независимости встречу с высшими должностными лицами, членами Совета Республики и депутатами Палаты представителей, а также с руководителями госорганов и организаций, представителями местной власти, руководителями СМИ.
Московский Комсомолец04:20
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральный01:06
6

Футболиста Широкова поместили под подписку о невыезде

Экс-футболиста сборной России Романа Широкова поместили под подписку о невыезде из-за возбужденного в отношении него уголовного дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью после избиения арбитра Никиты Данченкова.
Известия05:30
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Движение поездов после схода вагонов под Липецком восстановлено

Движение поездов на станции Грязи-Орловские в Липецкой области после схода вагонов с металлоломом было восстановлено, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Юго-восточной железной дороги.
Газета.Ru05:32
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В Подмосковье полиция нашла мать оставленной на лавке новорожденной

В среду, 16 сентября, в 05:20 в дежурную часть отделения полиции «Люберецкое» поступило сообщение о найденной возле дома на улице поселок Калинина новорожденной девочке, предположительно, в возрасте одного месяца, сообщала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
РБК05:00
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