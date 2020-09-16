Экономика
Газета.RuАналитики перечислили «улиток» и «леопардов» российской экономики
Быстрее всех восстановятся так называемые "леопарды". К ним эксперты отнесли сельское хозяйство, пищевую и фармацевтическую промышленности, а также производство резиновых и пластмассовых изделий. В ПКР также отметили, что полностью все сферы российской экономики восстановятся спустя два-три года.
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Названы отрасли экономики РФ с самым медленным восстановлением после «коронакризиса»
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