Аналитики перечислили валюты, в которые не стоит инвестировать в 2021 году
Агентство РИА «Новости» провело беседу со специалистами в сфере надежности инвестиций и выяснило, что в наступившем году наиболее весомую прибыль могут принести европейская валюта (евро), а также китайский юань, который, по ожиданиям экспертов, продолжит свой рост над евро и долларом.В источнике
С чего всё началось
Эксперты рассказали, на каких валютах можно заработать в 2021 году
По мнению эксперта, инвесторам в 2021 году стоит избегать слабых валют развивающихся стран, таких как турецкая лира.
РИА Новости22:25
Подробнее о событии