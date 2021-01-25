Агентство РИА «Новости» провело беседу со специалистами в сфере надежности инвестиций и выяснило, что в наступившем году наиболее весомую прибыль могут принести европейская валюта (евро), а также китайский юань, который, по ожиданиям экспертов, продолжит свой рост над евро и долларом.

С чего всё началось Эксперты рассказали, на каких валютах можно заработать в 2021 году По мнению эксперта, инвесторам в 2021 году стоит избегать слабых валют развивающихся стран, таких как турецкая лира. РИА Новости 22:25