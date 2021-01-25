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Аналитики перечислили валюты, в которые не стоит инвестировать в 2021 году

Агентство РИА «Новости» провело беседу со специалистами в сфере надежности инвестиций и выяснило, что в наступившем году наиболее весомую прибыль могут принести европейская валюта (евро), а также китайский юань, который, по ожиданиям экспертов, продолжит свой рост над евро и долларом.В источнике
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Эксперты рассказали, на каких валютах можно заработать в 2021 году

По мнению эксперта, инвесторам в 2021 году стоит избегать слабых валют развивающихся стран, таких как турецкая лира.
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