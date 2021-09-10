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Аналитики подсчитали число долларовых миллионеров в российских регионах

Аналитики Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления «Сколково» оценили, сколько долларовых миллионеров проживает в российских регионах.
РБК
По данным ФНС, по итогам 2019 года по всей стране насчитывалось 172,7 тыс. дорогих автомобилей, по итогам 2020 года — уже 210,8 тыс. (в том числе 81,7 тыс. в Москве и Московской области).
РБК
Согласно исследованию «Сколково», в Москве и Подмосковье живут более 100 тысяч миллионеров, или 35% от общего количества в России.
URA.Ru
Эксперты бизнес-школы «Сколково» за исходный показатель взяли общее количество долларовых миллионеров в России по оценке банка Credit Suisse — 297 тыс. в 2020 году (методология Credit Suisse учитывает все активы, а не только финансовые).
РБК

С чего всё началось

Аналитики оценили число миллионеров в регионах
Аналитики Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления «Сколково» оценили, сколько долларовых миллионеров проживает в российских регионах.
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