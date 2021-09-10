Запах насилия и полеты носорогов

Фонетика пения кошек Сюзанна Шотц (Susanne Schötz) из шведского Лундского университета исследовала "язык" кошек, в частности, как именно меняются их мяуканье, фырканье, мурлыкание в ответ на перемены в интонации речи людей, за что и получила Шнобелевскую премию в номинации "Биология".