Эксперты бизнес-школы «Сколково» за исходный показатель взяли общее количество долларовых миллионеров в России по оценке банка Credit Suisse — 297 тыс. в 2020 году (методология Credit Suisse учитывает все активы, а не только финансовые).
Вчера Google объявил, что Pay on Wear OS доступна в 10 новых странах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона: Austria Lithuania Bulgaria Latvia Estonia Portugal Greece Romania Hungary Singapore Чтобы использовать Google Pay на устройстве с Wear OS, сначала убедитесь, что на ваших часах установлено приложение Google Pay.
Фонетика пения кошек Сюзанна Шотц (Susanne Schötz) из шведского Лундского университета исследовала "язык" кошек, в частности, как именно меняются их мяуканье, фырканье, мурлыкание в ответ на перемены в интонации речи людей, за что и получила Шнобелевскую премию в номинации "Биология".