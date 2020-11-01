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РИА Новости
РИА Новости

Аналитики подсчитали обвал курса рубля после распада СССР

Свободная Пресса
Znak.com
Московский Комсомолец
Вечерний курьер
Царьград
URA.Ru
РИА Новости
Аргументы и Факты
Телеканал 360°
ПРАЙМ
ФедералПресс
Русские горки Первый шаг к свободному рублю — введение коммерческого курса — был сделан 1 ноября 1990 года: в тот же день доллар перестал стоить официально 63 копейки и сразу подскочил в цене втрое — до 1,8 рубля, задав глобальную тенденцию на все последующие годы.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Аналитики подсчитали обвал курса рубля после распада СССР

Рубль 30 лет назад перешел на коммерческий курс, и за это время стоимость американской валюты к нему выросла, без учета деноминации рубля 1997-1998 годов, более чем в 40 тысяч раз, а деноминированный рубль по отношению к доллару успел ослабнуть в 3,5 раза, подсчитали аналитики по просьбе РИА Новости.
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