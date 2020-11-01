Русские горки Первый шаг к свободному рублю — введение коммерческого курса — был сделан 1 ноября 1990 года: в тот же день доллар перестал стоить официально 63 копейки и сразу подскочил в цене втрое — до 1,8 рубля, задав глобальную тенденцию на все последующие годы.

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