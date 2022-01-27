Будьте в Плюсе

Аналитики посоветовали не совершать рискованных операций при волатильности на рынке

Финансовые аналитики, опрошенные «Лентой.ру», дали советы россиянам по наиболее грамотным и наименее рискованным вложениям в условиях волатильности на российском фондовом рынке.
Lenta.ru
Старший аналитик Alpari Анна Бодрова советует россиянам не совершать рискованных операций и никак не реагировать на колебания котировок.
Lenta.ru
26 января котировки российской национальной валюты резко просели: доллар подорожал до 80 рублей, евро — до 90.
Lenta.ru
«Идеальный подход — когда на волне рыночных эмоций удается сохранить холодный разум и не делать на опережение ничего», — считает специалист.
АБН

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Аналитики рассказали, что делать россиянам на фоне падения рубля
АБН07:27
Аналитики посоветовали не совершать рискованных операций при волатильности на рынке
Lenta.ru06:37
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