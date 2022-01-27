Lenta.ruАналитики посоветовали не совершать рискованных операций при волатильности на рынкеФинансовые аналитики, опрошенные «Лентой.ру», дали советы россиянам по наиболее грамотным и наименее рискованным вложениям в условиях волатильности на российском фондовом рынке.Lenta.ruСтарший аналитик Alpari Анна Бодрова советует россиянам не совершать рискованных операций и никак не реагировать на колебания котировок.Lenta.ru26 января котировки российской национальной валюты резко просели: доллар подорожал до 80 рублей, евро — до 90.Lenta.ru«Идеальный подход — когда на волне рыночных эмоций удается сохранить холодный разум и не делать на опережение ничего», — считает специалист.АБНЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАналитики рассказали, что делать россиянам на фоне падения рубляАБН07:27Аналитики посоветовали не совершать рискованных операций при волатильности на рынкеLenta.ru06:37Показать все источникиОценить3Поделиться