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Аналитики предрекли обвал нефти до $10 за баррель

Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie прогнозируют обвал нефти Brent до $10 за баррель после перехода к "зеленой энергетике", сообщает издание "Известия" со ссылкой на отчет специалистов.В источнике
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С чего всё началось

Приближение конца: нефти пообещали $10 за баррель

Уже в этом году Brent может прибавить в цене еще порядка 10%. Однако в более отдаленной перспективе все выглядит не столь радужно: аналитики Wood Mackenzie пророчат Brent обвал до $10 за баррель после перехода к «зеленой» энергетике.
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