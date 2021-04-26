Аналитики предрекли обвал нефти до $10 за баррель
Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie прогнозируют обвал нефти Brent до $10 за баррель после перехода к "зеленой энергетике", сообщает издание "Известия" со ссылкой на отчет специалистов.В источнике
С чего всё началось
Приближение конца: нефти пообещали $10 за баррель
Уже в этом году Brent может прибавить в цене еще порядка 10%. Однако в более отдаленной перспективе все выглядит не столь радужно: аналитики Wood Mackenzie пророчат Brent обвал до $10 за баррель после перехода к «зеленой» энергетике.
Известия17:02