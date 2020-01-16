Прогнозный рост За 2020 год цены на квартиры в новостройках в крупных городах России вырастут примерно на 10%, на вторичное жилье — на 6%. Такой прогноз в беседе с "Известиями" сделал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

с чего всё началось

Наибольшие скачки стоимости ожидаются весной и осенью. За 2019 год в среднем по РФ первичное жилье возросло в цене на 30%, а вторичное — на 5%. Виновниками перемен на рынке стали введенные эскроу-счета, не последняя роль у увеличения НДС до 20%.

Аналитики предрекли рост цен на жилье в 2020 году в РФ

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