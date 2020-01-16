Экономика

Дни24Дни24Аналитики предрекли рост цен на жилье в 2020 году в РФ

Наибольшие скачки стоимости ожидаются весной и осенью. За 2019 год в среднем по РФ первичное жилье возросло в цене на 30%, а вторичное — на 5%. Виновниками перемен на рынке стали введенные эскроу-счета, не последняя роль у увеличения НДС до 20%.
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с чего всё началось

Непогода в доме: цены на жилье в 2020 году вырастут на 10-15%

Прогнозный рост За 2020 год цены на квартиры в новостройках в крупных городах России вырастут примерно на 10%, на вторичное жилье — на 6%. Такой прогноз в беседе с "Известиями" сделал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
Известия15 января в 16:01

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Эксперты анонсировали рост цен на жилье в России в 2020 году

РБК15 января в 20:36

Стоимость квартир в 2020 году существенно вырастет

URA.Ru15 января в 17:47

Эксперты прогнозируют подорожание квартир на 10-15% в 2020 году

Московский Комсомолец15 января в 17:22

«Известия»: цены на квартиры в новостройках в России вырастут на 10% в 2020 году

ТАСС15 января в 17:05

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

Известия15 января в 18:01

Эксперты: стоимость жилья в России в 2020 году вырастет на 10%

REGNUM15 января в 16:27

Аналитики прогнозируют подорожание квартир на 10-15% в 2020 году

РЕН ТВ15 января в 16:12
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Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

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Вагнер. Первая нефть. Вот зачем российские наемники в Сирии. Дамаск заключил договоры на разработку нефтегазовых месторождений с компаниями Евгения Пригожина

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Новая газета 13:00
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В Киеве неизвестные зарезали ветерана «АТО»

В Киеве в ночь на 19 января неизвестные убили 32-летнего участника карательной операции Киева в Донбассе. Об этом сообщают украинские СМИ.
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На востоке Канады объявлен режим ЧС из-за рекордного снегопада

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Группу российских актеров не пустили на Украину

Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
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Фильм «Плохие парни навсегда» возглавил американский прокат

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Завершилось шествие в память о расстрелянных 11 лет назад журналистке "Новой газеты" Анастасии Бабуровой и адвокате Станиславе Маркелове.
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Гильдия продюсеров Америки назвала лучший фильм 2019 года

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Пентагон показал форму космических войск США

Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
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Разведку у границ Крыма провел американский стратегический беспилотник. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на PlaneRadar.
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В Йемене при ракетном обстреле военного лагеря погибли 60 человек

РБК вчера в 17:10
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Мариу не включил Роналду в свою команду мечты

Португальский полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу назвал игроков, которые могли бы войти в сборную его мечты, передает пресс-служба столичного клуба.
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Выяснено, что кошки способны питаться человеческой плотью

В США ученые подтвердили, что кошки способны питаться человеческой плотью.
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Глава ЕК на встрече с Путиным обсудила договор о транзите газа

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Иран передаст Украине черные ящики сбитого в Тегеране Boeing

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В Калининградской области мужчина сломал шею при прыжке в купель

В поселке Ровное в Калининградской области мужчина сломал шею во время крещенских купаний, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, передает «РИА Новости».
РБК 12:43
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Врач рассказала, чем опасна минеральная вода

Минеральные воды делятся на три типа: столовые, лечебные и лечебно-столовые.
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