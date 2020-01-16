Прогнозный рост За 2020 год цены на квартиры в новостройках в крупных городах России вырастут примерно на 10%, на вторичное жилье — на 6%. Такой прогноз в беседе с "Известиями" сделал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

с чего всё началось

Наибольшие скачки стоимости ожидаются весной и осенью. За 2019 год в среднем по РФ первичное жилье возросло в цене на 30%, а вторичное — на 5%. Виновниками перемен на рынке стали введенные эскроу-счета, не последняя роль у увеличения НДС до 20%.

Аналитики предрекли рост цен на жилье в 2020 году в РФ

Общество Сменился лидер рейтинга богатейших людей мира В рейтинге появился новый лидер. Им стал президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и члены его семьи.

Политика Путин, Меркель и Гутерреш пообщались в Берлине по-русски Российский лидер Владимир Путин по прибытии в офис канцлера ФРГ Ангелы Меркель пообщался с ней и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем на русском языке.

Общество Власти США опубликовали стенограмму допроса Дурова по делу Telegram Комиссия по ценным бумагам США опубликовала стенограмму допроса основателя Telegram Павла Дурова, которого американские власти подозревают в незаконном привлечении $1,7 миллиарда при проведении ICO (первичное предложение монет).

Политика Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.

Политика За «Северный поток-2» Германия извинится энергопакетом Вывести «Северные поток-1» и «Северный поток-2» из-под действия Третьего энергопакета Евросоюза, который обязывает резервировать половину мощностей трубопроводов для независимых поставщиков, «Газпрому» может помочь немецкий регулятор.

Политика Захарова прокомментировала слова Помпео о Ливии Ранее госсекретарь США Майк Помпео написал в своем Twitter, что ливийцы сами должны решать свою судьбу, без вмешательства внешних сил.

Общество Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.

Энергетика В Ливии закрыли крупнейшее месторождение нефти В Ливии закрыто крупнейшее месторождение нефти Эш-Шарара, об этом 19 января сообщает портал Al Wasat.

Технологии Американский стартап разработал линзы будущего Пока ведущие технологические компании соревнуются в совершенствовании смарт-очков, перебирая функциональные возможности для управления разработкой, стартап Mojo Vision обращается к более тонкому материалу — контактным линзам.

Общество В РПЦ одобрили петицию по лишению Урганта гражданства России Экс-председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин рассказал о подписании петиции о лишении телеведущего Ивана Уранта российского гражданства из-за оскорбления чувств верующих в эфире одной из своей программ "Вечерний Ургант".

Политика Председатель Конституционного суда оценил предложенные Путиным реформы Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин рассказал о своём отношении к предложенным президентом России Владимиром Путиным поправкам в Основной закон.