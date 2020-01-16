Экономика

Дни24Дни24Аналитики предрекли рост цен на жилье в 2020 году в РФ

Наибольшие скачки стоимости ожидаются весной и осенью. За 2019 год в среднем по РФ первичное жилье возросло в цене на 30%, а вторичное — на 5%. Виновниками перемен на рынке стали введенные эскроу-счета, не последняя роль у увеличения НДС до 20%.
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с чего всё началось

Непогода в доме: цены на жилье в 2020 году вырастут на 10-15%

Прогнозный рост За 2020 год цены на квартиры в новостройках в крупных городах России вырастут примерно на 10%, на вторичное жилье — на 6%. Такой прогноз в беседе с "Известиями" сделал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
Известия15 января в 16:01

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Эксперты анонсировали рост цен на жилье в России в 2020 году

РБК15 января в 20:36

Стоимость квартир в 2020 году существенно вырастет

URA.Ru15 января в 17:47

Эксперты: стоимость жилья в России в 2020 году вырастет на 10%

REGNUM15 января в 16:27

«Известия»: цены на квартиры в новостройках в России вырастут на 10% в 2020 году

ТАСС15 января в 17:05

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

Известия15 января в 18:01

Эксперты прогнозируют подорожание квартир на 10-15% в 2020 году

Московский Комсомолец15 января в 17:22

Аналитики прогнозируют подорожание квартир на 10-15% в 2020 году

РЕН ТВ15 января в 16:12
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Общество

Сменился лидер рейтинга богатейших людей мира

В рейтинге появился новый лидер. Им стал президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и члены его семьи.
Inc-news.ru 06:35
Общество

ВШЭ пообещала учесть мнение студентов перед ограничением их заявлений

В Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) пообещали учесть мнение студентов при введении внутренних поправок, которые ограничат их политические высказывания.
Телеканал 360° вчера в 11:13
Политика

Путин, Меркель и Гутерреш пообщались в Берлине по-русски

Российский лидер Владимир Путин по прибытии в офис канцлера ФРГ Ангелы Меркель пообщался с ней и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем на русском языке.
RT на русском 10:48
Общество

Власти США опубликовали стенограмму допроса Дурова по делу Telegram

Комиссия по ценным бумагам США опубликовала стенограмму допроса основателя Telegram Павла Дурова, которого американские власти подозревают в незаконном привлечении $1,7 миллиарда при проведении ICO (первичное предложение монет).
News.ru 17 января в 12:22
Политика

Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне

Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
RT на русском вчера в 08:57
Наука

Самцы шимпанзе подружились с братьями и отцами

N+1 17 января в 07:11
Общество

Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

Известия 08:18
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
Политика

Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев

Самолет с телами украинцев, погибших в результате крушения Boeing 737 в Иране, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".
Российская газета 05:58
Политика

Союз журналистов надеется, что глава Чувашии изменит отношение к СМИ

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев надеется, что глава Чувашии Михаил Игнатьев, призвавший "мочить" журналистов за критику властей, изменит свое отношение к СМИ.
ТАСС 10:12
Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
Спорт

Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира в Нове Место

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонкой преследования на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия).
Нева Спорт 07:46
Экономика

Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг

Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
Российская газета 07:53
Политика

За «Северный поток-2» Германия извинится энергопакетом

Вывести «Северные поток-1» и «Северный поток-2» из-под действия Третьего энергопакета Евросоюза, который обязывает резервировать половину мощностей трубопроводов для независимых поставщиков, «Газпрому» может помочь немецкий регулятор.
Национальная служба новостей 17 января в 09:12
Политика

Четырех российских актеров не пропустили через украинскую границу

Четырех актеров из России не пропустили на пограничном контроле в аэропорту города Запорожье, сообщила государственная погранслужба Украины.
РИА Новости 11:26
Происшествия

В Киеве задержали подозреваемых в нападении на участников митинга

REGNUM 10:24
Авто

Названы десять кроссоверов, которые оказались не нужны россиянам

В рамках мониторинга российского рынка был составлен антирейтинг кроссоверов, которые меньше всего пользуются популярностью у покупателей.
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Политика

Захарова прокомментировала слова Помпео о Ливии

Ранее госсекретарь США Майк Помпео написал в своем Twitter, что ливийцы сами должны решать свою судьбу, без вмешательства внешних сил.
РИА Новости 11:42
Происшествия

Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний

РИА Новости 10:26
Общество

Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне

Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.
Кавказский узел 08:04
Энергетика

В Ливии закрыли крупнейшее месторождение нефти

В Ливии закрыто крупнейшее месторождение нефти Эш-Шарара, об этом 19 января сообщает портал Al Wasat.
REGNUM 10:53
Кино

Вышел трейлер саундтрека фильма «Хищные птицы»

News.ru 17 января в 11:04
Происшествия

Боксер прокомментировал драку охранника с подростком в московском ТЦ

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал конфликт в торговом центре "МЕГА Химки", в ходе которого охранник избил подростка, пытаясь разнять драку.
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Общество

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru вчера в 12:13
Технологии

Американский стартап разработал линзы будущего

Пока ведущие технологические компании соревнуются в совершенствовании смарт-очков, перебирая функциональные возможности для управления разработкой, стартап Mojo Vision обращается к более тонкому материалу — контактным линзам.
РБК 17 января в 07:09
Футбол

Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке «Зенита»

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Общество

В РПЦ одобрили петицию по лишению Урганта гражданства России

Экс-председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин рассказал о подписании петиции о лишении телеведущего Ивана Уранта российского гражданства из-за оскорбления чувств верующих в эфире одной из своей программ "Вечерний Ургант".
Газета.Ru 10:41
Политика

Председатель Конституционного суда оценил предложенные Путиным реформы

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин рассказал о своём отношении к предложенным президентом России Владимиром Путиным поправкам в Основной закон.
News.ru 08:11
Космос

Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon

Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Газета.Ru 10:35
Политика

Окончательный текст итогового документа по Ливии согласовали в Берлине

Текст итогового документа по Ливии согласован всеми участниками международной конференции в столице Германии.
ФАН 12:08
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