Экономика
Дни24Аналитики предрекли рост цен на жилье в 2020 году в РФ
Наибольшие скачки стоимости ожидаются весной и осенью. За 2019 год в среднем по РФ первичное жилье возросло в цене на 30%, а вторичное — на 5%. Виновниками перемен на рынке стали введенные эскроу-счета, не последняя роль у увеличения НДС до 20%.
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с чего всё началось
Прогнозный рост За 2020 год цены на квартиры в новостройках в крупных городах России вырастут примерно на 10%, на вторичное жилье — на 6%. Такой прогноз в беседе с "Известиями" сделал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.Известия15 января в 16:01
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Эксперты прогнозируют подорожание квартир на 10-15% в 2020 году
Московский Комсомолец15 января в 17:22
«Известия»: цены на квартиры в новостройках в России вырастут на 10% в 2020 году
ТАСС15 января в 17:05
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