Экономика

Дни24Дни24Аналитики предрекли рост цен на жилье в 2020 году в РФ

Наибольшие скачки стоимости ожидаются весной и осенью. За 2019 год в среднем по РФ первичное жилье возросло в цене на 30%, а вторичное — на 5%. Виновниками перемен на рынке стали введенные эскроу-счета, не последняя роль у увеличения НДС до 20%.
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с чего всё началось

Непогода в доме: цены на жилье в 2020 году вырастут на 10-15%

Прогнозный рост За 2020 год цены на квартиры в новостройках в крупных городах России вырастут примерно на 10%, на вторичное жилье — на 6%. Такой прогноз в беседе с "Известиями" сделал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
Известия15 января в 16:01

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Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

Известия15 января в 18:01

Стоимость квартир в 2020 году существенно вырастет

URA.Ru15 января в 17:47

Эксперты прогнозируют подорожание квартир на 10-15% в 2020 году

Московский Комсомолец15 января в 17:22

«Известия»: цены на квартиры в новостройках в России вырастут на 10% в 2020 году

ТАСС15 января в 17:05

Эксперты анонсировали рост цен на жилье в России в 2020 году

РБК15 января в 20:36

Эксперты: стоимость жилья в России в 2020 году вырастет на 10%

REGNUM15 января в 16:27

Аналитики прогнозируют подорожание квартир на 10-15% в 2020 году

РЕН ТВ15 января в 16:12
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Происшествия

В Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой

В Запорожье таксист заставил умыться зеленкой пассажира после того, как тот отказался платить за проезд, сообщает местный портал "Суббота".
РИА Новости 01:20
Политика

Опубликованы доходы Мишустина и его супруги за пять лет

Опубликованы задекларированные в Федеральной налоговой службе доходы нового премьер-министра России Михаила Мишустина и его супруги за пять лет.
RT на русском 12:53
Политика

DPA: Эрдоган и Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули международную конференцию по Ливии, которая проходит в воскресенье в Берлине.
ТАСС 13:28
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

RT на русском 13:22
Политика

Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.
Lenta.ru вчера в 23:32
Политика

Джонсон назвал Путину условие для нормализации отношений

Позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась, нормализации отношений с Москвой не будет, пока Россия не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность».
РБК 13:12
Политика

В Киеве началось прощание с погибшими в авиакатастрофе в Иране

Церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране началась в Киеве, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:55
Общество

Умер основатель группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

RT на русском 05:22
Космос

Новый робот «Роскосмоса» займётся опасными работами на МКС

Отмечается, что «на втором этапе предполагается проведение исследований возможностей использования антропоморфной робототехнической системы на борту российского сегмента МКС с целью замены экипажа при выполнении опасных и рутинных работ» с целью повысить эффективность выполнения программы научно-прикладных исследований.
RT на русском 17 января в 10:05
Политика

Киев потребовал от Лондона убрать тризуб из пособия по экстремизму

Посольство Украины в Великобритании потребовало от Национального антитеррористического управления Великобритании (NCTPN) удалить изображение украинского трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом.
РИА Новости 08:56
Происшествия

В Киеве проходит акция антифашистов

REGNUM 06:14
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
РБК вчера в 12:56
Политика

Путин пообещал заткнуть «поганый рот» переписчиков истории документами

Президент России Владимир Путин рассказал, что в стране будет открыт центр архивных документов о Второй мировой войне.
Московский Комсомолец вчера в 08:44
Политика

Члены конференции в Берлине договорились о перемирии в Ливии

В Берлине в рамках конференции по Ливии участники мероприятия договорились о перемирии в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.
Газета.Ru 13:29
Армия и оружие

Десять сирийских военных погибли при отражении атак боевиков

Всего с 16 января в результате атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей.
РИА Новости 11:42
Общество

Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Газета.Ru вчера в 08:52
Общество

Украинка продала свою девственность за 1,2 миллиона евро

19-летняя уроженка Харькова Екатерина, которая в последнее время живёт в Соединённых Штатах, решила встать на путь «элитной» проститутки и продала свою девственность 58-летнему немецкому бизнесмену за 1,2 миллиона евро.
Rusvesna.su вчера в 17:15
Космос

Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon

Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Газета.Ru 10:35
Происшествия

В Миассе врача уволили за пьянство на рабочем месте

Врача из города Миасса Челябинской области уволили после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором он принимает пациентку, находясь в нетрезвом состоянии.
Газета.Ru 13:00
Здоровье

Названы продукты, снижающие давление

Немецкие специалисты дали рекомендации о том, как с помощью правильно подобранных продуктов питания можно снизить высокое давление.
Российская газета вчера в 04:21
Происшествия

В Китае произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в воскресенье в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР.
ТАСС 08:58
Армия и оружие

Anadolu: солдаты США в Сирии перекрыли путь российской военизированной колонне

Противостояние российских и американских военных в Сирии — турецкое информационное агентство Anadolu сообщило, что солдаты США, которые находятся в регионе под контролем курдских отрядов народной самообороны, перекрыли 18 января путь российской военизированной колонне, которая пыталась дойти до нефтяных месторождений Румейлан на северо-востоке от города Эль-Хасака.
BFM.ru 12:43
Космос

Ученый Леонид Ксанфомалити нашел на Венере жизнь

Vevby.ru 08:29
Политика

Украинские пограничники не пропустили четырех российских актеров

Сотрудники Госпогранслужбы Украины не пропустили через границу группу российских актеров, прибывших в аэропорт Запорожья из Варшавы, говорится в сообщении ведомства.
РБК 13:13
Авто

Обнародована дата премьеры нового кроссовера Toyota TJ Cruiser

Компания Toyota определилась с датой премьеры нового кроссовера, построенного на базе концепта TJ Cruiser.
Новые автомобили 17 января в 23:15
Политика

Медведев назвал ключевую задачу нового правительства

Рост реальных доходов населения является ключевой задачей нового правительства, заявил бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев, назначенный ранее на должность заместителя главы Совета безопасности, в интервью «Первому каналу», фрагмент которого опубликован на сайте телеканала.
Rambler News Service 05:26
Шоу-бизнес

17-летняя дочь Климовой стала фавориткой флешмоба в купальниках

В Сети стихийно возник звездный флешмоб в голубых купальниках. Первой в этом пляжном наряде на Бали появилась 41-летняя Екатерина Климова.
Телепрограмма 04:26
Общество

Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

Известия 08:18
Музыка

Михаил Мишустин оказался автором песен Григория Лепса

Куртуазный маньерист Александр Вулых, написавший текст песни «Зола» для Григория Лепса, подтвердил РБК, что автором музыки к композиции выступил тогда еще кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин.
KM.ru 17 января в 05:14
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