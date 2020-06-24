Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project. В нем сказано, что добыча нефти сократится быстрее, чем ЕС сможет преодолеть зависимость от ископаемого топлива.

Авто Нововведения ждут российских водителей с 1 июля Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года. 271

Политика Парад Победы в Москве завершился На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 777

Экономика Какие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное Правительству поручено выплатить регионам дополнительно 100 млрд руб. для компенсации расходов, связанных с реализацией общенациональных мер борьбы с эпидемией.

Происшествия Врач оценил состояние найденных в московской квартире младенцев У пятерых младенцев, которых накануне нашли в квартире на улице Аргуновской в Москве, при первичном обследовании не обнаружено видимых патологий. 12

Экономика «Яндекс» заинтересован в выкупе доли Uber в «Яндекс.Такси» «Яндекс» заинтересован в консолидации бизнеса «Яндекс.Такси» и находится с Uber в постоянном диалоге, заявил финансовый директор интернет-компании Грег Абовский в ходе конференц-звонка.

Политика Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян В середине июня в Ассоциации туроператоров России предсказали, что с большой вероятностью Россия не попадет в перечень стран, с которыми ЕС откроет границы с 1 июля. 1,4K

Политика Посол России рассказал о реакции в Германии на статью Путина Путин написал статью о Второй мировой войне, в которой призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде. 67

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 6,1K

Футбол «Арсенал» продлил контракт с Давидом Луисом Лондонский "Арсенал" продлил контракт с защитником Давидом Луисом, сообщает журналист Press Association Марк Манн-Брайанс.

Политика Путин поднял тост за будущие победы Президент России Владимир Путин поднял тост за ветеранов и будущие победы на приеме для иностранных лидеров, приглашенных на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 756

Технологии Японский суперкомпьютер Fugaku признали самым быстрым в мире Японский суперкомпьютер Fugaku почти в три раза превосходит в скорости вычислений знаменитый аналог Summit, установленный в Национальной лаборатории США. 31

Происшествия Угроза взрыва на Митинском радиорынке в Москве оказалась ложной Сообщение об угрозе взрыва на Митинском радиорынке в Москве оказалось ложным. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах. 2