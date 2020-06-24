Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЕвропе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project. В нем сказано, что добыча нефти сократится быстрее, чем ЕС сможет преодолеть зависимость от ископаемого топлива.
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Аналитики предсказали Европе дефицит нефти

Газета.Ru05:54

Евросоюзу предсказали дефицит нефти

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Европе предсказали дефицит нефти

Lenta.ruвчера в 23:00

Европе предсказали дефицит нефти

Взгляд.ру01:58

Европейские аналитики: «Россия не спасет нас от кризиса»

РИА Новости01:00

Евросоюзу предсказали дефицит нефти

Комсомольская правда00:15

Евросоюзу грозит дефицит нефти

Народные новости02:19
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Нововведения ждут российских водителей с 1 июля

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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Кустурица посетил главный храм Минобороны России

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Парад Победы в Москве завершился

На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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Экономика

Какие меры поддержки предложил Путин в обращении к гражданам. Главное

Правительству поручено выплатить регионам дополнительно 100 млрд руб. для компенсации расходов, связанных с реализацией общенациональных мер борьбы с эпидемией.
РБК вчера в 11:37
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Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
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Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске

Курск сегодня вчера в 14:30
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Армия и оружие

Ракетный фрегат ЧФ «Адмирал Макаров» вошел в Средиземное море

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" в среду вышел в Средиземное море. Об этом сообщил местный информационный портал.
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Врач оценил состояние найденных в московской квартире младенцев

У пятерых младенцев, которых накануне нашли в квартире на улице Аргуновской в Москве, при первичном обследовании не обнаружено видимых патологий.
РБК 10:40
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Политика

Лукашенко после парада в Москве сразу вылетел в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы сразу улетел в Минск.
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Общество

Макаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы

Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
Инфорос 08:10
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Экономика

«Яндекс» заинтересован в выкупе доли Uber в «Яндекс.Такси»

«Яндекс» заинтересован в консолидации бизнеса «Яндекс.Такси» и находится с Uber в постоянном диалоге, заявил финансовый директор интернет-компании Грег Абовский в ходе конференц-звонка.
Коммерсантъ 10:33
Здоровье

Онколог рассказала о признаках рака, появляющихся на коже

Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом, которые могут являться предвестниками рака кожи.
Live24 вчера в 05:13
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Политика

Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян

В середине июня в Ассоциации туроператоров России предсказали, что с большой вероятностью Россия не попадет в перечень стран, с которыми ЕС откроет границы с 1 июля.
Lenta.ru вчера в 14:49
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Политика

Посол России рассказал о реакции в Германии на статью Путина

Путин написал статью о Второй мировой войне, в которой призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде.
РИА Новости 08:20
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Культура

Джордж Мартин пообещал закончить «Песнь льда и пламени» в 2021 году

Piter.tv 10:05
Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

Газета.Ru 09:29
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
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Наука

Создан мини-датчик, который расскажет о здоровье по капле пота

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В Нагорном Карабахе снова может начаться война

Аргументы недели 21 июня в 12:24
Экономика

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Обновленный прогноз МВФ пессимистичнее официальных российских оценок: ЦБ РФ ждет падения ВВП в 2020 году в диапазоне 4-6%, Минэкономразвития - на 5%.
Интерфакс 09:06
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Футбол

«Арсенал» продлил контракт с Давидом Луисом

Лондонский "Арсенал" продлил контракт с защитником Давидом Луисом, сообщает журналист Press Association Марк Манн-Брайанс.
Газета.Ru вчера в 16:55
Политика

Путин поднял тост за будущие победы

Президент России Владимир Путин поднял тост за ветеранов и будущие победы на приеме для иностранных лидеров, приглашенных на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Технологии

Японский суперкомпьютер Fugaku признали самым быстрым в мире

Японский суперкомпьютер Fugaku почти в три раза превосходит в скорости вычислений знаменитый аналог Summit, установленный в Национальной лаборатории США.
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Происшествия

Угроза взрыва на Митинском радиорынке в Москве оказалась ложной

Сообщение об угрозе взрыва на Митинском радиорынке в Москве оказалось ложным. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
ТАСС 10:01
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Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru вчера в 05:38
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Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Политика

Китай выразил протест в связи с планами США по размещению ракет

Китай выступает решительно против планов США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
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Культура

Стала известна дата выхода пятого сезона сериала «Люцифер» на Netflix

Создатели сериала "Люцифер" на официальной странице заявили о том, что шестой сезон станет последним.
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Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
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Крушение пассажирского самолета в Пакистане объяснили человеческим фактором

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