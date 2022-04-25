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Аналитики предсказали России восстановление экономики в течение 10 лет

Для того, чтобы восстановить экономику России до уровня 2021 года, властями понадобится 10 лет.
URA.Ru
К 2023 году Россия сможет замедлить уменьшение ВВП до 1,9%, рост, по данным S&P Global Market Intelligence, ожидается только в 2024 году — на 1,6%. К 2026 году, по мнению аналитиков, ВВП России увеличится на 1,9%.
РБК
Другим странам региона, скорее всего, удастся избежать рецессии, однако растущая инфляция, сбои в цепочках поставок и изменение потребительского поведения все же ослабят рост экономики.
РБК
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин 12 апреля сообщал, что Минфин и Минэкономразвития сейчас формируют свой прогноз по снижению российского ВВП в этом году.
РБК

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Аналитики S&P Global спрогнозировали, как изменится российская экономика через 10 лет
ФАН21:08
Аналитики рассказали, как изменится экономика РФ через 10 лет
URA.Ru20:31
Аналитики предсказали России восстановление экономики в течение 10 лет
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