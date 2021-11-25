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Аналитики предсказали банкам два года рекордной прибыли подряд

О том, что в этом году банковский сектор, вероятно, получит максимальную историческую прибыль в 2,5 трлн руб., сообщил и ЦБ в обзоре финансовой стабильности.
РБК
Несмотря на два раунда мер ЦБ, которые привели к некоторому охлаждению выдачи необеспеченных кредитов в сентябре—октябре, НКР ожидает, что «до конца года сегмент сохранит достаточно высокую динамику, в том числе с учетом сезонного фактора».
РБК
Банк России 1 июля и 1 октября — в два раунда — повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам в целях снижения долговой нагрузки на население.
РБК
По данным ЦБ, российские банки за десять месяцев заработали рекордную чистую прибыль — 2,1 триллиона рублей, досрочно побив максимум 2019 года.
ПРАЙМ

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НКР и ЦБ сообщили, что прибыль банковского сектора в 2021/2022 годах достигнет максимума
Газета.Ru18:11
Аналитики предсказали банкам два года рекордной прибыли подряд
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