Несмотря на два раунда мер ЦБ, которые привели к некоторому охлаждению выдачи необеспеченных кредитов в сентябре—октябре, НКР ожидает, что «до конца года сегмент сохранит достаточно высокую динамику, в том числе с учетом сезонного фактора».
По данным следствия, из-за нарушения фигурантами требований промышленной безопасности опасных производственных объектов произошло газодинамическое явление, началось задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись.