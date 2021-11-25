Несмотря на два раунда мер ЦБ, которые привели к некоторому охлаждению выдачи необеспеченных кредитов в сентябре—октябре, НКР ожидает, что «до конца года сегмент сохранит достаточно высокую динамику, в том числе с учетом сезонного фактора».