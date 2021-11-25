Несмотря на два раунда мер ЦБ, которые привели к некоторому охлаждению выдачи необеспеченных кредитов в сентябре—октябре, НКР ожидает, что «до конца года сегмент сохранит достаточно высокую динамику, в том числе с учетом сезонного фактора».
Управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов считает, что на замедление роста кредитного портфеля повлияют и естественные факторы — рост дефолтности по выдачам, «которые пока не успели вызреть», то есть перейти в статус проблемных.
На маржу также будут давить выросшие ставки по вкладам: средняя максимальная ставка по топ-10 банков превысит 7,5% до конца 2021 года вместо нынешних 7,16%, сообщает РБК со ссылкой на обзор агентства "Национальные кредитные рейтинги".
ГУП "Черноморнефтегаз" предлагает потребителям в Крыму и Севастополе перейти с 1 января 2022 года на новую процедуру закупки газа — на бирже в авансовом режиме, сообщили РИА Новости представители нескольких предприятий в республике и Севастополе.
СКА ярко показал вскоре после начала второго периода, что у них нет проблем с реализацией лишнего, когда в касание Антон Бурдасов забил в большинстве, 0:2. Три подряд удаления в составе «Ак Барса» хорошо помогли армейцам захватить инициативу.
В минувший уик-энд в Катаре на Mercedes сэра семикратного стоял более старый двигатель, однако по ходу предстоящего уик-энда в Джидде Льюис вновь получит бразильскую «ракету», которая должна помочь ему в борьбе за титул с Максом Ферстаппеном.