По прогнозу крупнейшего банка Северной Европы, Nordea Bank, к концу этого года евро подорожает до 71 рубля, а в следующем — перевалит за 80. По мнению аналитиков Nordea, непредсказуемость американской экономической политики заставит инвесторов избавляться от рискованных активов.

с чего всё началось

Рубль ждет непрерывное падение в течение двух следующих лет. Уже в 2021 году курс евро перевалит за 80 рублей, предсказывают европейские аналитики. Доллар также отправит российскую валюту в пике, он уже сейчас превысил психологическую отметку в 64 рубля.

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