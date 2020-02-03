Финансы

Газета.RuГазета.RuАналитики предсказали, когда курс евро превысит 80 рублей

Рубль ждет непрерывное падение в течение двух следующих лет. Уже в 2021 году курс евро перевалит за 80 рублей, предсказывают европейские аналитики. Доллар также отправит российскую валюту в пике, он уже сейчас превысил психологическую отметку в 64 рубля.
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с чего всё началось

Западные эксперты спрогнозировали курс рубля

По прогнозу крупнейшего банка Северной Европы, Nordea Bank, к концу этого года евро подорожает до 71 рубля, а в следующем — перевалит за 80. По мнению аналитиков Nordea, непредсказуемость американской экономической политики заставит инвесторов избавляться от рискованных активов.
РИА Новости00:00

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Аналитики предсказали, когда курс евро превысит 80 рублей

Газета.Ru08:41

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ПРАЙМ01:05

Западные экономисты предрекли рублю долгое падение. В России с ними не согласились

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Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову

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Цена нефти Brent упала ниже $55 за баррель впервые с 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 11:47
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Генпрокуратура отказалась извиняться перед Голуновым

Генеральная прокуратура отклонила требование журналиста Ивана Голунова принести ему извинения от лица государства за неправомочное уголовное преследование.
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«Панцирь» уничтожил летевший на российскую базу Хмеймим беспилотник

Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
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За последний год объем просроченных долгов россиян уменьшился. Сейчас жители должны 740-750 млрд рублей, годом ранее было 757,5 млрд рублей.
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Армия и оружие

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РБК 06:02
Общество

Путин поговорил по телефону с королем Саудовской Аравии

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Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

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В понедельник, 3 февраля, было объявлено, что китайская компания TCL Communication, которой в последние четыре года принадлежали права на производство смартфонов под брендом BlackBerry, прекратит их выпуск и продажу.
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Аэропорт Мадрида готовится к аварийной посадке самолета Air Canada

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Роналду вышел на третье место по количеству голов в истории футбола

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Эрдоган в Киеве поприветствовал почетный караул фразой «Слава Украине»

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Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
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Певица МакSим попала в больницу

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Марина Кравец впервые станет мамой

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Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии

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