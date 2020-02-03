Финансы
Газета.RuАналитики предсказали, когда курс евро превысит 80 рублей
Рубль ждет непрерывное падение в течение двух следующих лет. Уже в 2021 году курс евро перевалит за 80 рублей, предсказывают европейские аналитики. Доллар также отправит российскую валюту в пике, он уже сейчас превысил психологическую отметку в 64 рубля.
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с чего всё началось
По прогнозу крупнейшего банка Северной Европы, Nordea Bank, к концу этого года евро подорожает до 71 рубля, а в следующем — перевалит за 80. По мнению аналитиков Nordea, непредсказуемость американской экономической политики заставит инвесторов избавляться от рискованных активов.РИА Новости00:00
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