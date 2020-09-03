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Газета.Ru
Газета.Ru

Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года

Эксперты предсказали, каким будет курс национальной валюты к концу 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Известия

Рубль в тумане: сколько будет стоить нацвалюта к концу года

При благоприятном сценарии на ближайшие 3–4 месяца курс национальной валюты способен укрепиться до 70 руб./$ и 84 руб./€, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики.
Известиявчера в 13:06
Подробнее о событии
РИА Новости

Аналитики предсказали курс рубля к концу года

РИА Новости02:12
Lenta.ru

Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года

Lenta.ru00:02
Известия

Эксперты предсказали стоимость национальной валюты к концу 2020 года

Известиявчера в 14:33
Газета.Ru

Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года

Газета.Ruвчера в 16:28
Комсомольская правда

Аналитики назвали условия, при которых доллар подорожает до 80 рублей

Комсомольская правдавчера в 16:03
Ридус

Аналитики предсказали, что будет с рублем к концу 2020 года

Ридусвчера в 15:49
Телеканал 360°

Эксперты спрогнозировали курс доллара на конец года

Телеканал 360°17:59

Прокуратура Новосибирской области проверит семьи «антипрививочников»

От больниц требует предоставить данные о семьях, в которых родители и другие законные представители несовершеннолетних отказались от «проведения иммунизации», в том числе по религиозным мотивам.
АиФ Новосибирск02:44
34

СК завершил следствие по делу генерал-майора полиции Мельникова

Следственный комитет России завершил следственные действия по уголовному делу бывшего первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора полиции Александра Мельникова, обвиняемого в покушении на получение взятки и попытке мошенничества.
ТАСС02:03
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Ученый из США предупредил о сокращении населения России к концу века

К 2100 году население России уменьшится на 40 млн человек, заявил «РИА Новости» профессор Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон Али Мокдад, один из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли.
РБК03:18
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Netflix намерен привлечь Джейсона Момоа в приквел «Ведьмака»

Актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в сериале "Игра престолов", может сыграть в новом шестисерийном фильмп по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru01:30
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ФАС выявила значительное число обманов россиян банками

Заместитель главы ФАС, Андрей Кашеварова, рассказал о проведении проверки всех российских банков, в результате которой выявилось огромное количество фактов недобросовестной конкуренции за первые полгода 2020 года.
ToDay News Ufa02:51
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В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новостивчера в 16:00
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Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет

Управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) и ВВС успешно испытали два варианта концепции гиперзвуковых крылатых ракет с воздушно-реактивным двигателем (ВРД), указано в распространенном заявлении ДАРПА.
Газета.Ru2 сентября в 04:44
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Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Фолловеры же Борисовой обратили внимание не на поздравление, а на ноги Даны и на то, что для эфира она подобрала не лучший наряд, так как короткие шорты сильно выделяли ее ноги, которые выдавали возраст телеведущей.
RuNews24.ru01:58
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