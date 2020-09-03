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Газета.Ru
Газета.Ru

Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года

Эксперты предсказали, каким будет курс национальной валюты к концу 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Известия

Эксперты предсказали стоимость национальной валюты к концу 2020 года

Специалисты подчеркивают, что если эти риски в той или иной мере реализуются, то доллар может подорожать до 80 рублей, а евро — до 92, прогнозируют эксперты. При этом справедливым значением курса нацвалюты без внешних негативных факторов аналитики считают уровни в 73 руб./$ и 85 руб./€.
Известиявчера в 14:33
Подробнее о событии
Парламентская газета

Эксперты предсказали курс рубля до конца 2020 года

Парламентская газета17:40
Lenta.ru

Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года

Lenta.ru00:02
Телеканал 360°

Эксперты спрогнозировали курс доллара на конец года

Телеканал 360°17:59
РИА Новости

Аналитики предсказали курс рубля к концу года

РИА Новости02:12
Газета.Ru

Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года

Газета.Ruвчера в 16:28
Ридус

Аналитики предсказали, что будет с рублем к концу 2020 года

Ридусвчера в 15:49
Известия

Эксперты предсказали стоимость национальной валюты к концу 2020 года

Известиявчера в 14:33

Лукашенко передаст ФСБ данные о фальсификации отравления Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что собирается передать главе ФСБ Александру Бортникову данные, согласно которым становится ясно, что отравление оппозиционного политика Алексея Навального было фальсификацией.
Лукашенко передаст ФСБ данные о фальсификации отравления Навального
News.ruвчера в 08:44
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Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии продолжатся

Вильнюс, 4 сентября 2020, 04:02 — REGNUM Протесты в Белоруссии не прекратятся никогда, заявила 4 сентября домохозяйка Светлана Тихановская, принимавшая участие в выборах президента, в интервью японскому телеканалу NHK.
Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии продолжатся
REGNUM21:02
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Welt узнала об отказе ЕС вводить санкции против Лукашенко

Ранее Reuters со ссылкой на осведомленный канадский источник сообщало, что США, ЕС и Канада обсуждают введение санкций против Минска из-за спорных итогов президентских выборов и действий силовиков при разгоне протестов.
РБК01:59
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В Бундестаге не верят в причастность Кремля к отравлению Навального

Заместитель спикера Бундестага (парламента Германии) Вольфганг Кубикки заявил, что не верит в причастность властей России, президента Владимира Путина к происшествию с Алексеем Навальным.
Национальная служба новостейвчера в 05:21
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В Грузии пригрозили поднять флаг над военной базой РФ в Южной Осетии

Тбилиси, 4 сентября 2020, 07:21 — REGNUM Обещание поднять грузинский флаг над военной базой России в Южной Осетии дал лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили в ходе выступления, видео запись которого опубликована на YouTube-канале лейбористов.
REGNUM00:21
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Netflix намерен привлечь Джейсона Момоа в приквел «Ведьмака»

Актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в сериале "Игра престолов", может сыграть в новом шестисерийном фильмп по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru01:30
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Почему пандемия COVID-19 в Африке проходит «в легкой форме»

Высокая плотность населения, плохая гигиена, невозможность соблюдать правила дистанцирования в бедных сообществах, низкое качество медицины - все это должно было содействовать стремительному распространению COVID-19.
Ридус21:13
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