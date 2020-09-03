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Газета.Ru
Газета.Ru

Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года

Эксперты предсказали, каким будет курс национальной валюты к концу 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Известия

Эксперты предсказали стоимость национальной валюты к концу 2020 года

Специалисты подчеркивают, что если эти риски в той или иной мере реализуются, то доллар может подорожать до 80 рублей, а евро — до 92, прогнозируют эксперты. При этом справедливым значением курса нацвалюты без внешних негативных факторов аналитики считают уровни в 73 руб./$ и 85 руб./€.
Известиявчера в 14:33
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REGNUM

Эксперты дали прогноз курс рубля к концу 2020 года

REGNUM00:42
Lenta.ru

Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года

Lenta.ru00:02
Ридус

Аналитики предсказали, что будет с рублем к концу 2020 года

Ридусвчера в 15:49
Парламентская газета

Эксперты предсказали курс рубля до конца 2020 года

Парламентская газета17:40
Газета.Ru

Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года

Газета.Ruвчера в 16:28
Телеканал 360°

Эксперты спрогнозировали курс доллара на конец года

Телеканал 360°17:59
Известия

Эксперты предсказали стоимость национальной валюты к концу 2020 года

Известиявчера в 14:33

Экс-главврач из Крыма возглавил сельскую райбольницу в Омской области

Напомним, что прошлый главврач Горьковской ЦРБ в Омской области Валерий Корсаков в марте текущего года был уволен вместе с главврачом Калачинской ЦРБ Игорем Соколовым после смерти больной из-за непоставленного вовремя диагноза.
Экс-главврач из Крыма возглавил сельскую райбольницу в Омской области
БК552 сентября в 00:36
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Ещё один намёк на дефицит Ampere: NVIDIA отказалась от предварительных заказов на GeForce RTX 30-й серии

Выбор Samsung в качестве подрядчика по производству 8-нм графических процессоров Ampere игровой серии насторожил многих обывателей, и опасения по поводу дефицита видеокарт GeForce RTX 30-й серии уже начинают подтверждаться.
3DNewsвчера в 05:00

Луганск опроверг заявления Киева о достигнутых договоренностях

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Трехсторонней Контактной группы по Донбассу Родион Мирошник опроверг заявление офиса президента Украины о достижении ряда договорённостей по итогам прошедшего накануне заседания ТКГ.
Интерфаксвчера в 15:22

Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии продолжатся

Вильнюс, 4 сентября 2020, 04:02 — REGNUM Протесты в Белоруссии не прекратятся никогда, заявила 4 сентября домохозяйка Светлана Тихановская, принимавшая участие в выборах президента, в интервью японскому телеканалу NHK.
REGNUM21:02
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