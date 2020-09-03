Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года
Смотрите также
Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, в суде признал вину
Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году
Welt: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко
Умерла одна из пострадавших в столкновении автобусов в Анапе
Суд признал законными действия СК по ситуации с Навальным
Лукашенко передаст ФСБ данные о фальсификации отравления Навального
Площадь лесных пожаров в Ростовской области достигла 1000 га
Собянин опасается осложнения ситуации с COVID в Москве из-за учебного года
Трамп высказался за наличие хороших отношений между Россией и США
В двух поселках Приморья ввели режим ЧС из тайфуна «Масак»
53-летняя Рената Литвинова поделилась пляжным фото
Мишустин подписал постановление о выплатах за борьбу с коронавирусом
Регионам могут запретить снижать размер прожиточного минимума
Японцы возмутились из-за архивных фотографий Курильских островов
Принц Гарри и Меган Маркл подписали многолетний контракт с Netflix
Welt: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко
Сборная России по футболу победила сербов в Лиге наций со счетом 3:1
Суд признал законными действия СК по ситуации с Навальным
Собянин опасается осложнения ситуации с COVID в Москве из-за учебного года
Японцы возмутились из-за архивных фотографий Курильских островов
Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года
Регионам могут запретить снижать размер прожиточного минимума
Трамп высказался за наличие хороших отношений между Россией и США
Эксперты предсказали, каким будет курс национальной валюты к концу 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Рубль в тумане: сколько будет стоить нацвалюта к концу года
При благоприятном сценарии на ближайшие 3–4 месяца курс национальной валюты способен укрепиться до 70 руб./$ и 84 руб./€, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики.
Известиявчера в 13:06
Подробнее о событии
Аналитики назвали условия, при которых доллар подорожает до 80 рублей
Комсомольская правдавчера в 16:03