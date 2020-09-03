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Газета.Ru
Газета.Ru

Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года

Эксперты предсказали, каким будет курс национальной валюты к концу 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Известия

Рубль в тумане: сколько будет стоить нацвалюта к концу года

При благоприятном сценарии на ближайшие 3–4 месяца курс национальной валюты способен укрепиться до 70 руб./$ и 84 руб./€, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики.
Известиявчера в 13:06
Подробнее о событии
RT на русском

Аналитики дали прогноз по курсу рубля к концу года

RT на русском03:47
Комсомольская правда

Аналитики назвали условия, при которых доллар подорожает до 80 рублей

Комсомольская правдавчера в 16:03
Телеканал 360°

Эксперты спрогнозировали курс доллара на конец года

Телеканал 360°17:59
Газета.Ru

Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года

Газета.Ruвчера в 16:28
РИА Новости

Аналитики предсказали курс рубля к концу года

РИА Новости02:12
Ридус

Аналитики предсказали, что будет с рублем к концу 2020 года

Ридусвчера в 15:49
Известия

Эксперты предсказали стоимость национальной валюты к концу 2020 года

Известиявчера в 14:33

Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

Прогноз, подготовленный экспертами Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон, охватывает 195 стран, его авторы считают, что через 80 лет в России останется 106 миллионов человек вместо 146 миллионов.
РИА Новости20:14
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СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории Verifin, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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Сайт МВД Белоруссии перестал работать после сообщений о взломе

На официальном сайте МВД Белоруссии появились фотографии президента страны Александра Лукашенко и главы МВД Юрия Караева, якобы обвиняемых в военных преступлениях против белорусского народа, сообщали накануне «Наша нива» и «Белсат».
Коммерсантъ02:07
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53-летняя Рената Литвинова поделилась пляжным фото

53-летняя Рената Литвинова поделилась пляжным фото Где именно отдыхает Рената Литвинова — остается только гадать, но еще недавно режиссер публиковала фотографии с французского побережья, где признавалась, что не любит День знаний.
Вокруг ТВвчера в 11:40