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Газета.Ru
Газета.Ru

Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года

Эксперты предсказали, каким будет курс национальной валюты к концу 2020 года.В источнике
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Ридус

Аналитики предсказали, что будет с рублем к концу 2020 года

Ридусвчера в 15:49
Телеканал 360°

Эксперты спрогнозировали курс доллара на конец года

Телеканал 360°17:59
Газета.Ru

Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года

Газета.Ruвчера в 16:28
Deita.ru

Эксперты спрогнозировали курс рубля до конца 2020 года

Deita.ru19:45
Известия

Эксперты предсказали стоимость национальной валюты к концу 2020 года

Известиявчера в 14:33

СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена
РБК17:39
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Луганск опроверг заявления Киева о достигнутых договоренностях

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Трехсторонней Контактной группы по Донбассу Родион Мирошник опроверг заявление офиса президента Украины о достижении ряда договорённостей по итогам прошедшего накануне заседания ТКГ.
Интерфаксвчера в 15:22

Путин выделит 7,4 миллиарда рублей на водоснабжение Севастополя

По словам Михаила Развожаева для решения проблемы водоснабжения Севастополю необходимы дополнительно 7 миллиардов 400 миллионов рублей, из которых более 3 миллиардов 600 миллионов следует направить на капитальный ремонт сетей водоснабжения, водопотери на которых составляют более 40%, ещё 3 миллиарда 800 миллионов рублей – на переброску воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище.
Независимое телевидение Севастополя2 сентября в 10:47
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Лукашенко заявил о перехвате разговора насчет отравления Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Белоруссии удалось перехватить переговоры между Германией и Польшей.
Брянские новостивчера в 10:40
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«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай.
Российская газетавчера в 04:55
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Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест Ранее в четверг прокурор в Басманном суде рассказал, что Фургал имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных экс-чиновнику лиц.
Известиявчера в 10:54
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