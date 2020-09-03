Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Трехсторонней Контактной группы по Донбассу Родион Мирошник опроверг заявление офиса президента Украины о достижении ряда договорённостей по итогам прошедшего накануне заседания ТКГ.
По словам Михаила Развожаева для решения проблемы водоснабжения Севастополю необходимы дополнительно 7 миллиардов 400 миллионов рублей, из которых более 3 миллиардов 600 миллионов следует направить на капитальный ремонт сетей водоснабжения, водопотери на которых составляют более 40%, ещё 3 миллиарда 800 миллионов рублей – на переброску воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище.
Встреча состоялась в Москве на стадионе «Динамо» без зрителей и завершилась со счетом 3:1. В составе российской сборной голы забили Артем Дзюба (48-я минута, с пенальти, и 81-я) и Вячеслав Караваев (69).
Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест Ранее в четверг прокурор в Басманном суде рассказал, что Фургал имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных экс-чиновнику лиц.