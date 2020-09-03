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Газета.Ru
Газета.Ru

Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года

Эксперты предсказали, каким будет курс национальной валюты к концу 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Известия

Эксперты предсказали стоимость национальной валюты к концу 2020 года

Специалисты подчеркивают, что если эти риски в той или иной мере реализуются, то доллар может подорожать до 80 рублей, а евро — до 92, прогнозируют эксперты. При этом справедливым значением курса нацвалюты без внешних негативных факторов аналитики считают уровни в 73 руб./$ и 85 руб./€.
Известиявчера в 14:33
Подробнее о событии
Deita.ru

Эксперты спрогнозировали курс рубля до конца 2020 года

Deita.ru19:45
Телеканал 360°

Эксперты спрогнозировали курс доллара на конец года

Телеканал 360°17:59
Известия

Эксперты предсказали стоимость национальной валюты к концу 2020 года

Известиявчера в 14:33
Газета.Ru

Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года

Газета.Ruвчера в 16:28
Ридус

Аналитики предсказали, что будет с рублем к концу 2020 года

Ридусвчера в 15:49
Парламентская газета

Эксперты предсказали курс рубля до конца 2020 года

Парламентская газета17:40

Путин выделит 7,4 миллиарда рублей на водоснабжение Севастополя

По словам Михаила Развожаева для решения проблемы водоснабжения Севастополю необходимы дополнительно 7 миллиардов 400 миллионов рублей, из которых более 3 миллиардов 600 миллионов следует направить на капитальный ремонт сетей водоснабжения, водопотери на которых составляют более 40%, ещё 3 миллиарда 800 миллионов рублей – на переброску воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище.
Независимое телевидение Севастополя2 сентября в 10:47
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Токсиколог рассказал, как могли отравить Навального «Новичком»

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире НСН рассказал, могли ли отравить Алексея Навального «Новичком» так, чтобы больше никто не пострадал.
Национальная служба новостейвчера в 05:30

В Москве задержали гендиректора АИЖК Республики Алтай

Правоохранительные органы задержали в Москве гендиректора Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай (АИЖК РА) Михаила Карпенко, который обвиняется в хищении более 94 млн рублей из бюджета при строительстве системы оснежения курорта "Манжерок".
ТАССвчера в 06:45
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В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомостивчера в 09:21
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В Новосибирске в центре реабилитации насильно удерживали 40 человек

Центр реабилитации алкоголиков и наркоманов, где насильно удерживали 40 человек, закрыли правоохранители в Новосибирске, арестованы директор и два сотрудника, сообщает в четверг следственное управление СК России по Новосибирской области.
РИА Новостивчера в 07:38
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