Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года
Эксперты предсказали, каким будет курс национальной валюты к концу 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Эксперты предсказали стоимость национальной валюты к концу 2020 года
Специалисты подчеркивают, что если эти риски в той или иной мере реализуются, то доллар может подорожать до 80 рублей, а евро — до 92, прогнозируют эксперты. При этом справедливым значением курса нацвалюты без внешних негативных факторов аналитики считают уровни в 73 руб./$ и 85 руб./€.
Известиявчера в 14:33
Подробнее о событии