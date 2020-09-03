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Газета.Ru
Газета.Ru

Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года

Эксперты предсказали, каким будет курс национальной валюты к концу 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Известия

Эксперты предсказали стоимость национальной валюты к концу 2020 года

Специалисты подчеркивают, что если эти риски в той или иной мере реализуются, то доллар может подорожать до 80 рублей, а евро — до 92, прогнозируют эксперты. При этом справедливым значением курса нацвалюты без внешних негативных факторов аналитики считают уровни в 73 руб./$ и 85 руб./€.
Известиявчера в 14:33
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Mockva.ru

Эксперты спрогнозировали курс рубля к концу года

Mockva.ru21:37
Ридус

Аналитики предсказали, что будет с рублем к концу 2020 года

Ридусвчера в 15:49
Телеканал 360°

Эксперты спрогнозировали курс доллара на конец года

Телеканал 360°17:59
Парламентская газета

Эксперты предсказали курс рубля до конца 2020 года

Парламентская газета17:40
Газета.Ru

Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года

Газета.Ruвчера в 16:28
Deita.ru

Эксперты спрогнозировали курс рубля до конца 2020 года

Deita.ru19:45
Известия

Эксперты предсказали стоимость национальной валюты к концу 2020 года

Известиявчера в 14:33

Опрос: половина россиян хочет на пенсии жить у моря

В исследовании говорится, что пятая часть россиян (22,8%) на пенсии хотела бы ездить в экскурсионные и образовательные туры, чуть меньше опрошенных (18,3%) предпочли бы пляжный отдых, а почти половина респондентов (48,3%) мечтает переехать к морю насовсем.
ТАСС20:02
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В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомостивчера в 09:21
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Пушков отреагировал на угрозы США в адрес России из-за Белоруссии

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джорджа Кента, который пригрозил России последствиями при "применении силы" в Белоруссии.
РИА Новости20:34

Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы

В среду, 2 сентября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов положительную динамику в надежде на прогресс в переговорах о новом пакете мер стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса.
Finam.Ru2 сентября в 13:00

53-летняя Рената Литвинова поделилась пляжным фото

53-летняя Рената Литвинова поделилась пляжным фото Где именно отдыхает Рената Литвинова — остается только гадать, но еще недавно режиссер публиковала фотографии с французского побережья, где признавалась, что не любит День знаний.
Вокруг ТВвчера в 11:40