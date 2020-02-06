Финансы
РБКАналитики предсказали нулевой рост прибыли банков в 2020 году
По оценке НКР, если исключить эффект от МСФО-9, прибыль банков по итогам прошлого года составила бы 1,7 трлн руб. — в любом случае больше, чем в 2018-м (1,35 трлн руб.).
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Культура
Умер американский актер Кирк Дуглас
Общество
В Москве умер сын экс-президента Киргизии, сообщили СМИ
Сын первого президента Киргизии Аскара Акаева Айдар скончался в возрасте 43 лет, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Армия и оружие
Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео
Недвижимость
Сельская ипотека от 0,1%: как в регионах стимулируют покупку жилья
В России запущена новая программа льготных кредитов на покупку и строительство жилья.
Футбол
ЦСКА выиграл два товарищеских матча за день
Футбол
Роналду на 35-летие подарили «гелендваген»
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, который 5 февраля отметил свой юбилей – 35 лет, получил в подарок от друзей и близких новый автомобиль.
Технологии
В Балаклаве обнаружили арсенал с оружием XV века
"Найденный арсенал дает ответы на многие вопросы, связанные с историей генуэзских крепостей в Крыму", — сообщили эксперты.
Политика
Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу и признал его невиновным в предъявленных обвинениях, передает Reuters.
Общество
Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете
Как пишет издание, объявление о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
Транспорт
Парковка в Москве снова подорожает
Ощутимее всего подорожал район Якиманка: там появятся 24 дорогие улицы, сейчас на них машину можно оставить за 150 руб. за час.
Здоровье
Онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
Общество
Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях
О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
Происшествия
На центральной улице Новосибирска автомобиль въехал в толпу пешеходов
В Новосибирске водитель автомобиля Toyota Corona Premio на полном ходу въехал в поток пешеходов, переходивших улицу на зеленый сигнал светофора.
Экономика
Правительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций
"Договорились с Банком России, с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной - ред), это встречная инициатива - создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций", - сообщил Белоусов.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Происшествия
Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы
Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".
Политика
Прокуратура уличила куратора закупок для С-400 в поездке в Париж
Колчину прокуратура направила предостережение о недопустимости нарушения закона, говорят собеседники РБК.
Происшествия
Жившую на ферме вместе с телятами девочку вернули бабушке в Приморье
Трехлетнюю девочку в Приморье, которая жила на ферме в одном помещении с загоном для скота, вернули бабушке, сообщила РИА Новости замминистра образования региона Наталья Василянская.
Происшествия
Жесткую посадку пассажирского лайнера в Стамбуле сняли на видео
Число пострадавших при жесткой посадке самолета авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула увеличилось до 120 человек.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Шоу-бизнес
Петросян раскрыл размер своей пенсии
Армия и оружие
Контракт на поставку ПЗРК «Игла-С» Индии подпишут до конца года
Контракт на поставку и лицензионное производство переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С" для вооруженных сил Индии планируется подписать до конца 2020 года.
Общество
Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС и возвращается на Землю
Корабль "Союз МС-13" с россиянином Александром Скворцовым, американкой Кристиной Кук и итальянцем Лукой Пармитано отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП).
Происшествия
Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей
Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
Футбол
В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
Шоу-бизнес
Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью
Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.