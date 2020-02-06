Финансы

РБКРБКАналитики предсказали нулевой рост прибыли банков в 2020 году

По оценке НКР, если исключить эффект от МСФО-9, прибыль банков по итогам прошлого года составила бы 1,7 трлн руб. — в любом случае больше, чем в 2018-м (1,35 трлн руб.).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Молодежь» на бирже: финансовые интриги недели

Санкт-Петербургские ведомости03 февраля в 04:18

Российским банкам предсказали нулевой рост прибыли в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 21:00

Российские банки в 2020 году могут получить 1,6 трлн рублей чистой прибыли

ТАССвчера в 16:08

Аналитики предсказали нулевой рост прибыли банков в 2020 году

РБКвчера в 16:01

Уставшие банкиры: почему многие банки оказались перед сложным выбором — или отказ от работы, или сдача лицензии?

Forbes01:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 02:21, Ашберн
Культура

Умер американский актер Кирк Дуглас

РБК вчера в 18:40
Общество

В Москве умер сын экс-президента Киргизии, сообщили СМИ

Сын первого президента Киргизии Аскара Акаева Айдар скончался в возрасте 43 лет, сообщает Sputnik Кыргызстан.
РИА Новости 00:52
Армия и оружие

Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео

РИА Новости вчера в 22:45
Недвижимость

Сельская ипотека от 0,1%: как в регионах стимулируют покупку жилья

В России запущена новая программа льготных кредитов на покупку и строительство жилья.
РБК вчера в 23:53
Футбол

ЦСКА выиграл два товарищеских матча за день

Евро-футбол.ру вчера в 12:59
Футбол

Роналду на 35-летие подарили «гелендваген»

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, который 5 февраля отметил свой юбилей – 35 лет, получил в подарок от друзей и близких новый автомобиль.
Чемпионат вчера в 22:29
Технологии

В Балаклаве обнаружили арсенал с оружием XV века

"Найденный арсенал дает ответы на многие вопросы, связанные с историей генуэзских крепостей в Крыму", — сообщили эксперты.
Pravda.Ru 04 февраля в 05:21
Политика

Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте

Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу и признал его невиновным в предъявленных обвинениях, передает Reuters.
Ведомости вчера в 16:31
Общество

Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете

Как пишет издание, объявление о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
Ведомости вчера в 22:47
Транспорт

Парковка в Москве снова подорожает

Ощутимее всего подорожал район Якиманка: там появятся 24 дорогие улицы, сейчас на них машину можно оставить за 150 руб. за час.
Ведомости вчера в 17:12
Здоровье

Онкологи объяснили рост заболеваемости раком

Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
UfacityNews.ru вчера в 00:44
Общество

Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях

О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
Красная весна вчера в 14:18
Происшествия

На центральной улице Новосибирска автомобиль въехал в толпу пешеходов

В Новосибирске водитель автомобиля Toyota Corona Premio на полном ходу въехал в поток пешеходов, переходивших улицу на зеленый сигнал светофора.
Российская газета 00:50
Экономика

Правительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций

"Договорились с Банком России, с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной - ред), это встречная инициатива - создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций", - сообщил Белоусов.
РИА Новости вчера в 08:56
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 04 февраля в 02:28
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru 04 февраля в 03:21
Энергетика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы

Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 22:33
Политика

Прокуратура уличила куратора закупок для С-400 в поездке в Париж

Колчину прокуратура направила предостережение о недопустимости нарушения закона, говорят собеседники РБК.
РБК 01:50
Происшествия

Жившую на ферме вместе с телятами девочку вернули бабушке в Приморье

Трехлетнюю девочку в Приморье, которая жила на ферме в одном помещении с загоном для скота, вернули бабушке, сообщила РИА Новости замминистра образования региона Наталья Василянская.
РИА Новости вчера в 07:23
Происшествия

Жесткую посадку пассажирского лайнера в Стамбуле сняли на видео

Число пострадавших при жесткой посадке самолета авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула увеличилось до 120 человек.
Вести.Ru вчера в 13:48
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Коммерсантъ вчера в 01:34
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru 01:22
Шоу-бизнес

Петросян раскрыл размер своей пенсии

URA.Ru вчера в 10:01
Армия и оружие

Контракт на поставку ПЗРК «Игла-С» Индии подпишут до конца года

Контракт на поставку и лицензионное производство переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С" для вооруженных сил Индии планируется подписать до конца 2020 года.
Военное обозрение 01:51
Общество

Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Корабль "Союз МС-13" с россиянином Александром Скворцовым, американкой Кристиной Кук и итальянцем Лукой Пармитано отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП).
РИА Новости 00:55
Происшествия

Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей

Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.
REGNUM 00:38
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:05
Футбол

В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
РИА Новости вчера в 14:32
Шоу-бизнес

Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью

Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
ФАН вчера в 12:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное