Финансы
РБКАналитики предсказали нулевой рост прибыли банков в 2020 году
Как отмечают аналитики, основной драйвер отрасли — розничное кредитование — начнет «давить» на процентную маржу игроков. Подробнее о перспективах банковского сектора России в 2020 году читайте в материале «РБК Pro»
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Наука
Китай обвинили в нежелании передавать штамм коронавируса России
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что КНР не передала России штамм 2019-nCoV, поэтому российским ученым приходится работать над созданием вакцины по открытым источникам.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Происшествия
Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
Футбол
Кубок Германии. «Бавария» прошла «Хоффенхайм», в матче семь голов
В 1/8 финала Кубка Германии баварцы оказались сильнее «Хоффенхайма».
Космос
16-летняя миссия телескопа «Спитцер» подошла к концу
В четверг, 30 января, из Центра управления НАСА отправили прощальный радиосигнал телескопу «Спитцер» (Spitzer), который наблюдал за Вселенной в инфракрасном диапазоне в течение 16 лет, сообщает пресс-служба НАСА.
Футбол
Кононов завтра возглавит ФК «Ригу»
Экономика
На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд
Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб. Общая площадь проданного в 2019 г. жилья премиального сегмента выросла на 17% и составила 142000 кв. м, сказано в отчете.
Происшествия
Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене
В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда.
Происшествия
В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Происшествия
Раскрыты обстоятельства гибели спецназовцев ФСБ в Сирии
Раскрыты обстоятельства гибели четырех спецназовцев ФСБ России в Сирии.
Общество
ВОЗ заявила об отсутствии эффективных методов лечения коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что на данный момент эффективных методов и средств лечения нового коронавируса 2019-nCoV пока не существует.
Армия и оружие
Танк Т-90М успешно прошел госиспытания
Представители «Уралвагонзавода» сообщили об успешных государственных испытаниях российского танка Т-90М «Прорыв».
Армия и оружие
Дамаск подвергся ракетной атаке
В последний раз Дамаск попадал под ракетный удар в декабре прошлого года.
Политика
Соратница Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России
Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая объяснила отказ поддержать законопроект о пенсиях для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик их возможными пророссийскими настроениями, сообщает телеканал "112".
Общество
Мишустин на совещании с Путиным ввел новую моду
Владимир Путин провел первое совещание с новым составом кабмина, на котором потребовал от чиновников "настоящего прорыва в дебюрократизации", чтобы заслужить доверие людей.
Политика
Нэнси Пелоси порвала текст речи Трампа
Перед началом выступления американский лидер раздал текст своей речи вице-президенту США Майку Пенсу и Пелоси.
Общество
Счетная палата оценила работу правительства
Стратегический аудит СП проводила по данным 2017–2018 годов и трех кварталов 2019 года, и его результаты относятся к прежней структуре и составу правительства Дмитрия Медведева, однако решать, являются ли выявленные проблемы помехой для работы, предстоит новому кабинету министров: отчет СП ляжет на стол Михаила Мишустина и будет направлен в Госдуму и Совет федерации.
Экономика
«Известия»: В РФ могут на 25% вырасти цены на жилье
В Совете Федерации прогнозируют, что цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут увеличиться на 25%.
Экономика
Назван новый признак мирового кризиса
Рынок упал впервые с 2012 года, а хуже ситуация обстояла только в 2009-м, в период мирового финансового кризиса.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
На АвтоВАЗе начинается производство обновленной версии Lada Largus. У нее будет заводское обозначение FL.
Авто
Эксперты: автодилеры в России скоро вымрут
Невысокие продажи автомобилей и уход крупных компании из России в 2019 году стали причиной закрытия 80 автосалонов.
Наука
Ученые рассказали о влиянии мелодии будильника на работоспособность
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые исследовали влияние разных звуков будильника на так называемую инерцию сна.
Шоу-бизнес
Петросян раскрыл размер своей пенсии
Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
Шоу-бизнес
Звезде «Зачарованных» диагностировали рак груди четвертой стадии
Американская актриса 48-летняя Шеннен Доэрти рассказала о страшном диагнозе, который ей поставили врачи — раке груди четвертой стадии.
Культура
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Актер Дмитрий Бульба, известный по телесериалам «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» умер в Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет.
Происшествия
Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси
Кино
Американская киноакадемия опубликовала список победителей «Оскара»
Церемония вручения Американской киноакадемией премии "Оскар" состоится в Голливуде 9 февраля.