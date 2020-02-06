Финансы

РБКРБКАналитики предсказали нулевой рост прибыли банков в 2020 году

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Как отмечают аналитики, основной драйвер отрасли — розничное кредитование — начнет «давить» на процентную маржу игроков. Подробнее о перспективах банковского сектора России в 2020 году читайте в материале «РБК Pro»
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ТАСС16:08

Аналитики предсказали нулевой рост прибыли банков в 2020 году

РБК16:01
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