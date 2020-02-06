Как отмечают аналитики, основной драйвер отрасли — розничное кредитование — начнет «давить» на процентную маржу игроков. Подробнее о перспективах банковского сектора России в 2020 году читайте в материале «РБК Pro»

Аналитики предсказали нулевой рост прибыли банков в 2020 году

Наука Китай обвинили в нежелании передавать штамм коронавируса России Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что КНР не передала России штамм 2019-nCoV, поэтому российским ученым приходится работать над созданием вакцины по открытым источникам.

Космос 16-летняя миссия телескопа «Спитцер» подошла к концу В четверг, 30 января, из Центра управления НАСА отправили прощальный радиосигнал телескопу «Спитцер» (Spitzer), который наблюдал за Вселенной в инфракрасном диапазоне в течение 16 лет, сообщает пресс-служба НАСА.

Экономика На рынке элитного жилья в Москве установлен новый рекорд Предыдущий был поставлен в 2018 г. – 77 млрд руб. Общая площадь проданного в 2019 г. жилья премиального сегмента выросла на 17% и составила 142000 кв. м, сказано в отчете.

Происшествия Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда.

Происшествия В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.

Общество ВОЗ заявила об отсутствии эффективных методов лечения коронавируса Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что на данный момент эффективных методов и средств лечения нового коронавируса 2019-nCoV пока не существует.

Политика Соратница Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая объяснила отказ поддержать законопроект о пенсиях для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик их возможными пророссийскими настроениями, сообщает телеканал "112".

Общество Мишустин на совещании с Путиным ввел новую моду Владимир Путин провел первое совещание с новым составом кабмина, на котором потребовал от чиновников "настоящего прорыва в дебюрократизации", чтобы заслужить доверие людей.

Политика Нэнси Пелоси порвала текст речи Трампа Перед началом выступления американский лидер раздал текст своей речи вице-президенту США Майку Пенсу и Пелоси.

Общество Счетная палата оценила работу правительства Стратегический аудит СП проводила по данным 2017–2018 годов и трех кварталов 2019 года, и его результаты относятся к прежней структуре и составу правительства Дмитрия Медведева, однако решать, являются ли выявленные проблемы помехой для работы, предстоит новому кабинету министров: отчет СП ляжет на стол Михаила Мишустина и будет направлен в Госдуму и Совет федерации.

Экономика Назван новый признак мирового кризиса Рынок упал впервые с 2012 года, а хуже ситуация обстояла только в 2009-м, в период мирового финансового кризиса.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus На АвтоВАЗе начинается производство обновленной версии Lada Largus. У нее будет заводское обозначение FL.

Авто Эксперты: автодилеры в России скоро вымрут Невысокие продажи автомобилей и уход крупных компании из России в 2019 году стали причиной закрытия 80 автосалонов.