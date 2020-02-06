Финансы

РБКРБКАналитики предсказали нулевой рост прибыли банков в 2020 году

По оценке НКР, если исключить эффект от МСФО-9, прибыль банков по итогам прошлого года составила бы 1,7 трлн руб. — в любом случае больше, чем в 2018-м (1,35 трлн руб.).
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