Финансы
РБКАналитики предсказали нулевой рост прибыли банков в 2020 году
По оценке НКР, если исключить эффект от МСФО-9, прибыль банков по итогам прошлого года составила бы 1,7 трлн руб. — в любом случае больше, чем в 2018-м (1,35 трлн руб.).
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