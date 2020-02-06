Финансы
РБКАналитики предсказали нулевой рост прибыли банков в 2020 году
В 2020 году прибыль банковского сектора до налогообложения составит 1,6 трлн руб. и вряд ли превысит результат прошлого года, говорится в исследовании агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 08:26, Ашберн
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Спорт
Солдатова опровергла попытку суицида
Происшествия
В Иерусалиме в результате теракта пострадали 15 израильских военных
Пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии, доставили в медицинский центр «Шааре-Цедек», пишет The Jerusalem Post.
Кино
Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Политика
Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Общество
Лукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти
В январе Россия поставила в Белоруссию лишь 500 тысяч тонн нефти вместо двух миллионов, как это предусмотрено согласованным балансом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Политика
Путин потребовал ликвидировать вузы-пустышки
Путин выступил против идеи возвращения советской системы «целевого» распределения выпускников ВУЗов на рабочую практику, назвав ее «обязаловкой».
Происшествия
В Москве за взятку задержан следователь СК по особо важным делам
В Москве следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу столицы задержан по обвинению в получении взятки в размере 4,3 млн рублей.
Общество
В Минюсте обещали улучшить проект КоАП с учетом мнения общества
Проект нового Кодекса об административных нарушениях РФ (КоАП) не является окончательным вариантом и подлежит доработке с учетом общественного мнения, заявил замминистра юстиции Денис Новак на совещании «Реформирование административно-деликтного законодательства: учет интересов субъектов РФ», прошедшего 6 февраля в Совете Федерации, сообщает Парламентская газета.
Армия и оружие
В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе
В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
Шоу-бизнес
Комик показал Анну Седокову без фотошопа
Популярную певицу Анну Седокову не раз уличали в использовании фотошопа.
Происшествия
Шестилетний мальчик сбежал из столичного детского сада
Выяснилось, что мальчик заскучал по родителям и, дождавшись тихого часа, решил незаметно уйти домой.
Общество
В Москве скончался сын первого президента Киргизии
На 44-м году жизни в Москве скончался сын первого президента Киргизии Айдар Акаев, сообщает 6 февраля издание 24. kg со ссылкой на приближенных к семье Акаева.
Политика
Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
Общество
Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете
Как пишет издание, объявление о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
Общество
Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»
Новым владельцем газеты «Ведомости» уже больше года является бизнес-партнер Демьяна Кудрявцева Владимир Воронов.
Происшествия
Пенсионер из Владивостока обвиняется в госизмене
69-летний Виктор Королев обвиняется в госизмене. Дело о продлении его ареста в закрытом режиме рассматривает Лефортовский суд Москвы.
Технологии
Обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти»
Обновление KB4532695 для операционной системы Windows 10 вызывает появление «синего экрана смерти» или BSOD, который свидетельствует о критической ошибке.
Здоровье
Опасную для человека муху нашли в Барнауле на складе «Почты России»
Насекомое найдено в складском помещении сортировочного центра ФГУП "Почта России".
Происшествия
Суд заново рассмотрит дело о похищении Авраама Руссо
Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение уголовное дело в отношении троих фигурантов расследования похищения певца Авраама Руссо в 2004 году, организованного, по версии следствия, бизнесменом Тельманом Исмаиловым.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко во второй раз стали родителями
У Тарасовых подрастает дочь Милана, ей уже 1,5 года. Также у Дмитрия Костенка есть старшая дочка от первого брака по имени Ангелина.
Происшествия
В Бурятии отец несколько лет душил и избивал свою маленькую дочь
Срок уроженец одного из сел Мухоршибирского района получил за то, что вышел "за рамки разумных мер воспитательного воздействия" — постоянно избивал дочь, даже за мелкие провинности.
Хоккей
Овечкин оформил четвёртый хет-трик в сезоне
Политика
Во время «случайной» встречи Путина с народом на крыше дежурил снайпер
Во время визита в Череповец Владимир Путин якобы случайно остановил кортеж ради встречи с замерзающими людьми, которые ждали его на улице.
Политика
Песков прокомментировал назначение премьером в ДНР россиянина
Назначение премьер-министром самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) гражданина РФ Владимира Пашкова - не официальное делегирование официального лица, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Гаджеты
Умные телевизоры Samsung оказались заблокированы в России
Компания Samsumg ограничила ряд функций на своих умных телевизорах в России.