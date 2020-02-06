В 2020 году прибыль банковского сектора до налогообложения составит 1,6 трлн руб. и вряд ли превысит результат прошлого года, говорится в исследовании агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Аналитики предсказали нулевой рост прибыли банков в 2020 году

Политика Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий» В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.

Энергетика Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.

Общество Лукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти В январе Россия поставила в Белоруссию лишь 500 тысяч тонн нефти вместо двух миллионов, как это предусмотрено согласованным балансом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Политика Путин потребовал ликвидировать вузы-пустышки Путин выступил против идеи возвращения советской системы «целевого» распределения выпускников ВУЗов на рабочую практику, назвав ее «обязаловкой».

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Общество В Москве скончался сын первого президента Киргизии На 44-м году жизни в Москве скончался сын первого президента Киргизии Айдар Акаев, сообщает 6 февраля издание 24. kg со ссылкой на приближенных к семье Акаева.

Происшествия Пенсионер из Владивостока обвиняется в госизмене 69-летний Виктор Королев обвиняется в госизмене. Дело о продлении его ареста в закрытом режиме рассматривает Лефортовский суд Москвы.

Происшествия Суд заново рассмотрит дело о похищении Авраама Руссо Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение уголовное дело в отношении троих фигурантов расследования похищения певца Авраама Руссо в 2004 году, организованного, по версии следствия, бизнесменом Тельманом Исмаиловым.