Финансы

РБКРБКАналитики предсказали нулевой рост прибыли банков в 2020 году

В 2020 году прибыль банковского сектора до налогообложения составит 1,6 трлн руб. и вряд ли превысит результат прошлого года, говорится в исследовании агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
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