Общество
ИзвестияАналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году
Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах 10–12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост — 15–25%.
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Счет из архива Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах на 10 – 12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост – – 15 – 25%.Известия16:01
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В Испании в воскресенье пройдут внеочередные парламентские выборы, которые призваны вывести страну из политического кризиса.
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