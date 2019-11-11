Общество

ИзвестияИзвестияАналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году

Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах 10–12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост — 15–25%.
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с чего всё началось

Тариф высокого полета: сотовая связь подорожает в 2020 году

Счет из архива Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах на 10 – 12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост – – 15 – 25%.
Известия16:01

Подробнее о событии

Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году

Известия17:52

СМИ спрогнозировали рост цен на сотовую связь в новом году

РИА Новости19:19

Аналитики прогнозируют рост цен на сотовую связь в 2020 году

РЕН ТВ17:21

СМИ: сотовая связь в России подорожает в 2020 году

URA.Ru18:35

Тарифы на сотовую связь в 2020 году вырастут минимум на 10%

Телеканал 360°19:42

Аналитики прогнозируют рост цен на сотовую связь в России

ТК Звезда17:59

Сотовая связь подорожает в следующем году

News.ru18:47
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Политика

Глава МИД Польши рассказал о задержании националиста Мазура

Решение о дальнейшей судьбе задержанного украинского националиста Игоря Мазура будет принято "в соответствии с международным правом", заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Газета.Ru 07:33
Экономика

Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2

В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК 18:47
Происшествия

Экс-ректор ДВФУ приговорен к 7 годам тюрьмы по делу о растрате

Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца к 7 годам тюрьмы и штрафу в 500 тыс. руб. по делу о растрате.
Коммерсантъ 19:43
Здоровье

Определен виновный в заболеваниях вейперов компонент

Исследования, проведенные в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, определили ацетат витамина Е как одну из главных причин заболеваний среди курильщиков электронных сигарет.
Lenta.ru 08 ноября в 14:21
Происшествия

В ДТП на юго-востоке Москвы пострадали два человека

РИА Новости 15:55
Здоровье

Скорая помощь является лидером по сокращению врачей

Ранее министр здравоохранения страны Вероника Скворцова информировала, что в 54 российских регионах за 2018 год стало меньше врачей.
RuNews24.ru 08 ноября в 03:41
Футбол

Ювентус — Милан 1:0

Sports.ru 16:09
Происшествия

Житель Красноярска пропал в водах Енисея, спасая девушку

Мужчина прыгнул в Енисей за девушкой, упавшей в воду с набережной в Красноярске вечером 7 ноября, они до сих пор не найдены.
REGNUM 08 ноября в 01:02
Технологии

В США научились делать водку из воды и воздуха

Профиль 08 ноября в 12:42
Происшествия

Водолазы не обнаружили останков убитой выпускницы истфака

Телеканал Санкт-Петербург 12:03
Политика

В Киеве объяснили «зомбированием» доверие жителей ДНР к Путину

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает результатом информационной войны тот факт, что в ходе опроса в самопровозглашенной Донецкой народной республике местные жители на первое место в рейтинге доверия поставили Владимира Путина, сообщает «Украинская правда».
РБК 18:15
Политика

Венесуэла и Куба считают отставку президента Боливии госпереворотом

"МИД Кубы решительно осуждает государственный переворот в Боливии и выражает солидарность с братом президентом Эво Моралесом", - заявил глава МИД Кубы.
РЕН ТВ 17:37
Политика

Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США

Опрошенные «Известиями» эксперты сошлись во мнении, что с выходом США сам договор не развалится: в нем по-прежнему будут участвовать 33 страны.
Известия 18:29
Общество

Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова

Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
РБК 15:42
Экономика

Субъекты МСП не пользуются господдержкой из-за сложности процедур

Субъекты МСП не пользуются господдержкой из-за сложности процедур Очередной опрос представителей малого бизнеса для расчетов индекса RSBI подтвердил необходимость реформы господдержки сектора — о существовании таких программ знают менее половины опрошенных.
Коммерсантъ 17:25
Технологии

Российская компания создала систему, позволяющую снять запрет на пронос жидкости в самолет

Сканер безопасности, способный распознавать содержимое емкостей, разработала российская компания "Ратэк", что в будущем позволит провозить жидкости в самолетах, рассказал РИА Новости президент некоммерческого партнерства "Руссофт", руководитель рабочей группы SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Валентин Макаров.
ПРАЙМ 19:25
Политика

Внеочередные парламентские выборы пройдут в Испании

В Испании в воскресенье пройдут внеочередные парламентские выборы, которые призваны вывести страну из политического кризиса.
Интерфакс вчера в 21:45
Шоу-бизнес

Годовалая дочь Кудрявцевой в шапочке с ушками взорвала сеть

На фото малышка одета в теплый брендовый комбинезон и красную шапочку с кошачьими ушками.
Пятый канал 06:39
Происшествия

При сходе лавины в Хакасии погиб мужчина

По данным СК, в 11 км от села Приисковое Орджоникидзевского района Хакасии в районе горного массива произошел сход снежной лавины, в результате чего двое мужчин, которые катались на снегоходе, оказались под снегом.
ТАСС 05:03
Футбол

Николай НАУМОВ: У меня были готовы документы в Лозанну. «Зениту» обязательно засчитали бы техническое поражение

Во второй части интервью «Спорт уик-энду» экс-президент «Локомотива» рассказал, почему руководство РЖД запретило ему обращаться в Спортивный арбитражный суд, кто может стать преемником Юрия Семина, а также сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Арсенал» - «Зенит».
Спорт уик-энд вчера в 18:33
Общество

Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl

Коммерсантъ вчера в 16:04
Кино

На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов

Росбалт вчера в 00:00
Культура

Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»

Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb вчера в 14:23
Происшествия

Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре

Газета Metro 10:51
Теннис

Тим обыграл Федерера в матче итогового турнира ATP

Австриец Доминик Тим обыграл швейцарца Роджера Федерера в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
РИА Новости 17:26
Шоу-бизнес

Жена Никиты Преснякова сообщила о скором пополнении в семье

Одним из пунктов было то, что в семье Алены и Никиты скоро произойдет пополнение.
Bimru.ru 05:17
Армия и оружие

В Крыму военные завершают прокладку магистрального водопровода

РИА Новости 08 ноября в 23:51
Происшествия

Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине

На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru 18:58
Культура

Четвёртый сезон «Рика и Морти» получил новую заставку

Adult Swim на своём официальном YouTube-канале представил новую заставку четвёртого сезона анимационного сериала «Рик и Морти», в которой, помимо прочего, можно увидеть двухголового гуся.
Игромания.ру вчера в 01:50
Гаджеты

На калькуляторе запустили Windows 10

ToDay News Ufa вчера в 14:32
Как работают Яндекс.Новости?
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