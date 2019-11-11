Общество

ИзвестияИзвестияАналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году

Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах 10–12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост — 15–25%.
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с чего всё началось

Тариф высокого полета: сотовая связь подорожает в 2020 году

Счет из архива Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах на 10 – 12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост – – 15 – 25%.
Известия16:01

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Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году

Известия17:52

СМИ спрогнозировали рост цен на сотовую связь в новом году

РИА Новости19:19

Аналитики прогнозируют рост цен на сотовую связь в 2020 году

РЕН ТВ17:21

СМИ: сотовая связь в России подорожает в 2020 году

URA.Ru18:35

Тарифы на сотовую связь в 2020 году вырастут минимум на 10%

Телеканал 360°19:42

Аналитики прогнозируют рост цен на сотовую связь в России

ТК Звезда17:59

Сотовая связь подорожает в следующем году

News.ru18:47
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Общество

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

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Второй вице-спикер Сената Боливии Жанин Аньес, которая приняла на себя управление государством после череды отставок высшего руководства страны, объявила о намерении провести новые президентские выборы.
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Газета.Ru 13:30
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Журнал The National Interest назвал возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок "худшим кошмаром" для России и Китая.
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Певица считает, что и ей, и зрителю нужно отдохнуть. Сейчас артистка даже не смотрит новые выпуски.
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Внеочередные парламентские выборы пройдут в Испании

В Испании в воскресенье пройдут внеочередные парламентские выборы, которые призваны вывести страну из политического кризиса.
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Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

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Рэпер Баста подарил ростовскому СКА новый автобус

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Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2".
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СМИ узнали о попытке снизить срок расчленившему женщину доценту

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Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

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Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2

В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
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Горбачев назвал настоящих виновников развала СССР

Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.
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Эксперт назвал три признака скорой поломки двигателя машины

Автоэксперт Алексей Хресин сообщил изданию «iReactor» основных предвестников выхода из строя двигателя автомобиля.
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Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
РБК 08 ноября в 11:14
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Сбербанк создает альянс по по развитию искусственного интеллекта.
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В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Шоу-бизнес

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NASA презентовало первый электрический самолет

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило публике полностью электрический экспериментальный самолет X-57 Maxwell.
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