Общество
ИзвестияАналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году
Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах 10–12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост — 15–25%.
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
Счет из архива Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах на 10 – 12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост – – 15 – 25%.Известия16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 22:31, Ашберн
Общество
Россия вошла в десятку самых пьющих стран мира
Самой пьющей страной с показателем 12,3 литра в год оказалась Литва. За ней расположились Австрия (11,8 литра) и Франция (11,7).
Европейско-Азиатские новости 22:10
Единоборства
Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей
31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Вести.Ru вчера в 17:33
Политика
Моралес заявил о попытках полиции его арестовать
Подавший в отставку президент Боливии Эво Моралес подтвердил информацию о выданном ордере на его арест.
Коммерсантъ 22:19
Кино
«Семейка Аддамс» возглавила российский прокат в эти выходные
Американская анимационная комедия «Семейка Аддамс» уже вторую неделю подряд возглавляет российский прокат.
iReactor 17:26
Космос
В SpaceX назвали дату запуска второй партии спутников Starlink
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink запланирован на 11 ноября.
REGNUM вчера в 00:49
Здоровье
Несовместимые с алкоголем продукты назвали медики
Алкогольные напитки наносят вред здоровью человека, а в сочетании с некоторыми продуктами еще больший.
ToDay News Ufa 08 ноября в 03:21
Кино
Эмилия Кларк предложила себя на роль Джеймса Бонда
О возможности снять женщину в роли Бонда заговорили из-за раздумий Крэйга участвовать в очередном фильме «бондианы».
Телеканал 360° 18:25
Общество
Создателей Apple Card заподозрили в гендерной дискриминации
В Goldman Sachs заявили, что у членов одной семьи могут быть принципиально разные кредитные линии, однако ни о какой гендерной дискриминации речь не идет.
РБК 22:24
Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
Телеведущий Артём Шейнин прокомментировал слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
RT на русском 09:12
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае пострадали жители Тувы
Жители Тувы находились в микроавтобусе, который в ночь на воскресенье столкнулся с "Камазом" в Новоселовском районе Красноярского края, девять из них госпитализированы.
ТАСС вчера в 22:32
Здоровье
Кузбасс оказался среди регионов-лидеров по абортам в России
Кемеровская область оказалась среди лидеров по количеству абортов.
Сибдепо вчера в 23:32
Экономика
Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК 18:47
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Политика
Горбачев ответил на обвинения в «сдаче» Восточной Европы
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил в интервью французской газете Le Figaro заявил, что не согласен с обвинениями в «сдаче» Восточной Европы.
РБК 20:58
Гаджеты
Названы лучшие товары главной распродажи года на AliExpress
Политическая Экспертиза 15:19
Шоу-бизнес
Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах
Ситуация осложнилась еще и тем, что возлюбленный 32-летней Юлия Ефременковой Мондезир, с которым она познакомилась на съемках телепроекта «ДОМ-2», в срочном порядке улетел по делам.
StarHit.ru вчера в 07:00
Экономика
ЦБ планирует упростить себе реализацию санированных активов
ЦБ планирует упростить себе реализацию санированных активов Банк России собирается расширить варианты продажи санируемых им финансовых институтов — банков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), страховых компаний.
Коммерсантъ 17:25
Происшествия
Тайник с оружием нашли у подозреваемого в убийстве экс-мэра Киселевска
Вечерняя Москва вчера в 04:08
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».
Lenta.ru 21:23
Армия и оружие
Российские военные выполнят наблюдательный полет над Грецией
Российская газета 17:36
Здоровье
Путин раскритиковал оптимизацию медицины в регионах
Президент Владимир Путин раскритиковал «схематичную» оптимизацию медицинских учреждений в регионах России.
Чита.Ру 20:08
Фигурное катание
Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае
15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
ProstoProSport вчера в 08:07
Игры
Пользователи нашли способ поиграть в Red Dead Redemption 2 за животных
CyberSport.ru 08 ноября в 06:10
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату
Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.
RT на русском 21:45
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59