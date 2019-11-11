Общество

ИзвестияИзвестияАналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году

Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах 10–12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост — 15–25%.
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с чего всё началось

Тариф высокого полета: сотовая связь подорожает в 2020 году

Счет из архива Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах на 10 – 12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост – – 15 – 25%.
Известия16:01

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Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году

Известия17:52

Аналитики прогнозируют рост цен на сотовую связь в 2020 году

РЕН ТВ17:21

СМИ: сотовая связь в России подорожает в 2020 году

URA.Ru18:35

Аналитики прогнозируют рост цен на сотовую связь в России

ТК Звезда17:59

Сотовая связь подорожает в следующем году

News.ru18:47

В 2020 году сотовая связь может подорожать минимум на 10%

Весьма16:58

Аналитики заявили о возможном росте цен на сотовую связь в России

Вечерняя Москва18:45
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:20, Ашберн
Политика

Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
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Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости 07:43
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«Рубин» оценил удаление Александра Зуева лайком в исполнении судьи

Казанский репортер 05:38
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал, что его сын и дочь «уже тянутся к сцене»

Сергей Лазарев рассказал поклонникам, что его сын Никита и дочь Аня «уже тянутся к сцене».
Дни24 вчера в 11:21
Общество

Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl

Коммерсантъ вчера в 16:04
Политика

Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России

Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском 18:56
Политика

Трамп допустил публикацию расшифровки еще одного разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в рамках общения с журналистами в Белом доме заявил, что он готов предоставить расшифровку еще одного телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
РБК 08 ноября в 13:29
Происшествия

Массовое ДТП произошло на юго-востоке Москвы

Вести.Ru 16:36
Экономика

Орешкин заявил о высоком уровне неравенства в России

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин констатировал, что, несмотря на принимаемые меры, в государстве сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:07
Гаджеты

Новый Mac Pro случайно появился на фото в Instagram

Актуальные Новости 06:43
Политика

Соцпартия Испании побеждает на досрочных парламентских выборах

Правящая социалистическая партия Испании побеждает на досрочных парламентских выборах, свидетельствуют данные подсчета 98,9% бюллетеней, на которое ссылается газета El Mundo.
Коммерсантъ 17:20
Политика

МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной

Москва рассчитывает, что Международный суд ООН учтет ее позицию и оставит без удовлетворения претензии Киева, говорится в заявлении российского МИД.
РИА Новости вчера в 07:24
Экономика

Украинскому электричеству предрекли подорожание

Вице-президент Первой энергетической ассоциации Украины Александр Рогозин, в свою очередь, отметил, что тарифы на электричество для населения следует поднимать поэтапно.
Lenta.ru 06:10
Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ

Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, находится в шоковом состоянии.
РБК 17:03
Политика

Министр здравоохранения: полиция Боливии планирует задержать Моралеса

Министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо заявила, что полиция страны намерена задержать экс-президента Эво Моралеса.
РЕН ТВ 18:49
Армия и оружие

В США рассказали о «худшем кошмаре» для России

Журнал The National Interest назвал возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок "худшим кошмаром" для России и Китая.
РИА Новости 17:02
Политика

Куба и Венесуэла осудили смену власти в Боливии

«МИД Кубы решительно осуждает государственный переворот в Боливии и выражает солидарность с братом-президентом Эво Моралесом, символом борьбы коренных народов нашей Америки»,— написал господин Родригес в Twitter.
Коммерсантъ 17:50
Армия и оружие

Глава МИД Турции раскритиковал США за заявления о нефти в Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обрушился с критикой на власти Соединенных Штатов из-за заявлений США о нефтяных месторождениях в Сирии.
Комсомольская правда вчера в 12:50
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 08 ноября в 12:19
Армия и оружие

При взрыве заминированного автомобиля в Сирии погибли восемь человек

REGNUM 09:47
Общество

Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню

Газета.Ru 13:30
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима

Климатическая зима наступит только с середины декабря.
Российская газета 09:11
Общество

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08 ноября в 14:08
Происшествия

Читинка пострадала в ДТП на только открывшемся Карповском тракте

Автомобиль в Чите сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе Карповского тракта, открытого для движения 22 октября, сообщил на планёрке городской администрации 11 ноября глава комитета городского хозяйства Константин Суздальницкий.
Чита.Ру 19:12
Политика

Мазур впервые прокомментировал свое задержание в Польше по запросу России

9 ноября экс-лидера запрещенной в России украинской националистической организации УНА-УНСО, действующего сотрудника секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура задержали в Польше по запросу России.
РБК 18:57
Кино

Этот фильм шел во всех кинотеатрах России. Его не спасли от провала даже Машков и Петров

В новом материале — шпионский боевик стоимостью в четверть миллиарда, которому не помогло отбить даже половину бюджета ни присутствие сразу трех звезд отечественного кино (Машков — Петров — Ходченкова), ни агрессивное промо канала "Россия 1".
Lenta.ru 16:01
Происшествия

На Кубани произошло массовое отравление школьников

Российская газета 05:36
Футбол

«Мордовия» вдесятером сыграла вничью с «Торпедо»

Известия Мордовии вчера в 09:25
Здоровье

Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В

Роспотребназдор разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита В, сообщает пресс-служба федеральной службы со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
Москва 24 01:01
Хоккей

Сборная России заняла 3-е место на Кубке Карьяла

В заключительном матче Кубка Карьяла сборная Финляндии одержала победу над командой Швеции.
Sport24.ru 12:58
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