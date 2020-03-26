Коронавирус
РБКАналитики предсказали рост спроса россиян на зарубежную недвижимость
Увеличение налоговой нагрузки для состоятельных россиян, предложенное накануне президентом Владимиром Путиным, приведет к тому, что инвесторы станут активнее покупать зарубежную недвижимость.
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Политика
Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров
Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Шоу-бизнес
Скончалась известная актриса Инна Макарова
Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Транспорт
ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса
Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщает МВД.
Игры
Начался тест игры Predator: Hunting Grounds
В ходе тестирования игры, которое намечено на 24-27 марта, владельцы ПК (Epic Store) и PS4 смогут испытать лишь ограниченные возможности персонажей, но и этого вполне хватит, чтобы составить мнение о Predator: Hunting Grounds.
Политика
Путин: ситуация с коронавирусом в России точно изменится к лучшему, вопрос в сроках
Ситуация с коронавирусом в России точно изменится к лучшему, вопрос в сроках - Путин.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Экономика
Проценты по вкладам обложат подоходным налогом
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.
Общество
В МВД предупредили о фейках на фоне коронавируса
Например, есть факты распространения информации о том, что злоумышленники, якобы, проникают в жилище граждан под предлогом обязательной дезинфекции от коронавируса.
Политика
В Италии оценили помощь России в борьбе с коронавирусом
Большую часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезной.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Театры
Домогаров покинул МХАТ имени Горького из-за некрасивой ситуации
Происшествия
В районе падения Су-27 в Черном море зафиксирован сигнал радиобуя
Сигнал радиобуя зафиксировал морской спасательный подцентр «Севастополь» в районе падения Су-27 в Черном море.
Политика
Захарова оценила отношение жителей Италии к военным из России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление полковника Минобороны России о том, что жители Италии приветствуют российских военных, которые прибыли в республику для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом
Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Общество
В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины
В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
Общество
В Госдуму внесен проект об усилении наказания за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу нового типа внесли в Госдуму.
Здоровье
Белорусские врачи раскрыли правду о ситуации с коронавирусом в стране
Белорусские врачи раскрыли правду о ситуации с распространением коронавируса в стране.
Общество
Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса
По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Общество
Росавиация остановит международное авиасообщение с 27 марта
Росавиация прекратит регулярное и чартерное авиасообщение с зарубежными странами с 27 марта.
Энергетика
США опередили Россию и Катар по экспорту СПГ в Европу
США с ноября 2019 года занимают первое место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
Политика
Песков: саммит G20 будет закрыт для прессы
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что саммит Большой двадцатки будет закрыт для представителей прессы.
Энергетика
«Газпром» ударил по конкурентам в Европе
Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Политика
Путин выступит с обращением к гражданам по ситуации с коронавирусом
В своем обращении президент страны обратится к россиянам касательно ситуации с коронавирусной инфекцией.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Культура
На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов
Общество
Умер цирковой артист Юрий Кукес
Народный артист России, потомственный цирковой артист и директор музея театра "Уголок дедушки Дурова" Юрий Кукес скончался в возрасте 69 лет, сообщает Росцирк.
Общество
В Томской области распространяют фейковые новости о коронавирусе
Томск, 26 марта 2020, 09:58 — REGNUM Полиция Томской области призывает граждан не реагировать на фейковые новости о коронавирусе.