Коронавирус

РБКРБКАналитики предсказали рост спроса россиян на зарубежную недвижимость

Увеличение налоговой нагрузки для состоятельных россиян, предложенное накануне президентом Владимиром Путиным, приведет к тому, что инвесторы станут активнее покупать зарубежную недвижимость.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Аналитики предсказали рост спроса россиян на зарубежную недвижимость

РБК05:18

Поручения Путина по поддержке бизнеса улучшат прогнозы для рынка недвижимости – эксперт

Интерфакс05:22

Богатым россиянам пообещали «запасные аэродромы» за границей

Lenta.ru05:40

Богатые россияне после обращения Путина будут чаще покупать недвижимость за границей

URA.Ru06:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 20:24, Ашберн
Экономика

Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Газета.Ru 13:18
Общество

Мишустин поручил приостановить работу санаториев и общепитов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в санаториях, домах отдыха, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах.
Российская газета 19:48
Общество

«Яндекс» попросил сотрудников продолжить работу в длинные выходные

Управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян обратился к сотрудникам с просьбой продолжить работу во время объявленной выходной недели, чтобы продолжить помогать людям, оставшимся дома из-за коронавируса.
ПРАЙМ вчера в 16:51
Армия и оружие

Раскрыты реальные потери ВСУ на Донбассе с начала этого года

В первом квартале этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, количество безвозвратных потерь ВСУ на Донбассе выросло.
Недвижимость.RU 24 марта в 06:30
Здоровье

На базе Калининской ЦРБ развернут инфекционный госпиталь

В настоящее время на базе инфекционного отделения Калининской ЦРБ развёрнут провизорный госпиталь в количестве 7 боксов на 15 коек.
Край справедливости 24 марта в 04:20
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 15:49
Авто

Lamborghini анонсировал новый суперкар

Трековый гиперкар, фигурирующий в официальных сообщениях под именем Lamborghini V12, будет построен на базе дорожной модификации Aventador SVJ.
Somanyhorses 16:17
Политика

Путин на саммите G20 предложил ряд мер по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин, выступая на виртуальном саммите G20, впервые в истории проходящем в режиме видеоконференции, предложил ряд мер в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
НТВ 11:15
Экономика

Путин: Малый и средний бизнес получит отсрочку по налогам и кредитам

Малые и средние предприятия (МСП), пострадавшие от ситуации с коронавирусом, получат отсрочку на шесть месяцев по выплате налогов и кредитов.
Российская газета вчера в 10:14
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru 16:12
Политика

В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом

В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Ведомости 17:51
Футбол

Букмекеры принимали ставки на несуществующий матч украинского турнира

Букмекеры принимали ставки на матч Кубка «Азов», который должен был проходить в Бердянске.
Bookmaker-ratings.ru 17:31
Общество

Алтайский министр улетела в отпуск в закрытый для выезда Таиланд

Глава минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина отдыхает в Таиланде, который закрыл свои границы, сообщает «Банкфакс».
Тайга.инфо 01:10
Здоровье

Правительство РФ получит право ограничивать продажу лекарств

Ранее Госдума приняла, а Совфед одобрил закон, вводящий госрегулирование цен на лекарства — по решению правительства РФ.
REGNUM 06:16
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском 08:06
Армия и оружие

Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо

По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.
Вести.Ru вчера в 18:53
Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
ТАСС 19:22
Здоровье

За прошедшие сутки на Украине выявлено 40 случаев COVID-19

На Украине за прошедшие сутки зафиксировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 18:02
Авто

Nissan привезет в Россию бюджетный кроссовер Datsun Magnite

Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который будет меньше в размерах и дешевле по цене, чем хорошо известный нам Juke, появится в Индии и России под брендом Datsun.
Автоновости дня вчера в 10:27
Общество

У Льва Лещенко нашли коронавирус

У народного артиста РСФСР Льва Лещенко обнаружили коронавирус, сообщает Life. Состояние артиста не вызывает у врачей опасений.
Телеканал Санкт-Петербург 08:24
Шоу-бизнес

Джиган посвятил дочерей в рыцари с помощью ножа

Накануне Джиган опубликовал видео в сториз на своей странице в социальной сети, где поиграл со своими дочерями с ножом в руках.
Волга-Медиа вчера в 22:59
Культура

Всемирный день театра отмечают 27 марта

Издревле слово "театр" имеет значение "место, где смотрят".
Телепорт 19:35
Политика

Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Инфорос 03:29
Наука

Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса

Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.
РИА Новости 08:45
Общество

Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

Ведомости 11:07
Армия и оружие

Военные Турции оставили без воды 600 тыс. сирийцев в провинции Хасеке

Согласно документу, турецкие военнослужащие и наемники перекрыли водоснабжение города Хасеке и прилегающих к нему районов, в результате без воды осталось более 600 тыс. человек.
Известия 17:19
Политика

Путин обратился к россиянам из-за распространения коронавируса

Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 11:08
Происшествия

МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге

Сотрудники полиции рассматривают поджог основной версией причины пожара с семью погибшими в доме в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 19:33
Общество

На Сахалине поместят на карантин 241 пассажира рейса из Таиланда

Свыше 240 человек, прибывших из Таиланда в Южно-Сахалинск, размещают в местном оздоровительном центре на карантин, сообщает правительство региона.
РИА Новости 08:37
Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Газета.Ru 08:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное