Коронавирус
РБКАналитики предсказали рост спроса россиян на зарубежную недвижимость
Увеличение налоговой нагрузки для состоятельных россиян, предложенное накануне президентом Владимиром Путиным, приведет к тому, что инвесторы станут активнее покупать зарубежную недвижимость.
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Экономика
Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Общество
Мишустин поручил приостановить работу санаториев и общепитов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в санаториях, домах отдыха, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах.
Общество
«Яндекс» попросил сотрудников продолжить работу в длинные выходные
Управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян обратился к сотрудникам с просьбой продолжить работу во время объявленной выходной недели, чтобы продолжить помогать людям, оставшимся дома из-за коронавируса.
Армия и оружие
Раскрыты реальные потери ВСУ на Донбассе с начала этого года
В первом квартале этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, количество безвозвратных потерь ВСУ на Донбассе выросло.
Здоровье
На базе Калининской ЦРБ развернут инфекционный госпиталь
В настоящее время на базе инфекционного отделения Калининской ЦРБ развёрнут провизорный госпиталь в количестве 7 боксов на 15 коек.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Авто
Lamborghini анонсировал новый суперкар
Трековый гиперкар, фигурирующий в официальных сообщениях под именем Lamborghini V12, будет построен на базе дорожной модификации Aventador SVJ.
Политика
Путин на саммите G20 предложил ряд мер по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин, выступая на виртуальном саммите G20, впервые в истории проходящем в режиме видеоконференции, предложил ряд мер в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Экономика
Путин: Малый и средний бизнес получит отсрочку по налогам и кредитам
Малые и средние предприятия (МСП), пострадавшие от ситуации с коронавирусом, получат отсрочку на шесть месяцев по выплате налогов и кредитов.
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Политика
В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом
В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Футбол
Букмекеры принимали ставки на несуществующий матч украинского турнира
Букмекеры принимали ставки на матч Кубка «Азов», который должен был проходить в Бердянске.
Общество
Алтайский министр улетела в отпуск в закрытый для выезда Таиланд
Глава минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина отдыхает в Таиланде, который закрыл свои границы, сообщает «Банкфакс».
Здоровье
Правительство РФ получит право ограничивать продажу лекарств
Ранее Госдума приняла, а Совфед одобрил закон, вводящий госрегулирование цен на лекарства — по решению правительства РФ.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Армия и оружие
Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо
По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.
Политика
Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
Здоровье
За прошедшие сутки на Украине выявлено 40 случаев COVID-19
На Украине за прошедшие сутки зафиксировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Авто
Nissan привезет в Россию бюджетный кроссовер Datsun Magnite
Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который будет меньше в размерах и дешевле по цене, чем хорошо известный нам Juke, появится в Индии и России под брендом Datsun.
Общество
У Льва Лещенко нашли коронавирус
У народного артиста РСФСР Льва Лещенко обнаружили коронавирус, сообщает Life. Состояние артиста не вызывает у врачей опасений.
Шоу-бизнес
Джиган посвятил дочерей в рыцари с помощью ножа
Накануне Джиган опубликовал видео в сториз на своей странице в социальной сети, где поиграл со своими дочерями с ножом в руках.
Культура
Всемирный день театра отмечают 27 марта
Издревле слово "театр" имеет значение "место, где смотрят".
Политика
Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Наука
Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса
Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.
Общество
Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом
Армия и оружие
Военные Турции оставили без воды 600 тыс. сирийцев в провинции Хасеке
Согласно документу, турецкие военнослужащие и наемники перекрыли водоснабжение города Хасеке и прилегающих к нему районов, в результате без воды осталось более 600 тыс. человек.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за распространения коронавируса
Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Происшествия
МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге
Сотрудники полиции рассматривают поджог основной версией причины пожара с семью погибшими в доме в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Общество
На Сахалине поместят на карантин 241 пассажира рейса из Таиланда
Свыше 240 человек, прибывших из Таиланда в Южно-Сахалинск, размещают в местном оздоровительном центре на карантин, сообщает правительство региона.
Экономика
Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.