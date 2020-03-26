Коронавирус
РБКАналитики предсказали рост спроса россиян на зарубежную недвижимость
Увеличение налоговой нагрузки для состоятельных россиян, предложенное накануне президентом Владимиром Путиным, приведет к тому, что инвесторы станут активнее покупать зарубежную недвижимость.
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Политика
Кремль опроверг эпидемию коронавируса в России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался считать эпидемией ситуацию с коронавирусом в России, когда журналисты спросили о вероятности введения режима ЧС.
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Экономика
Путин объявил о мерах поддержки граждан в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в телеобращении объявил о мерах поддержки граждан, которые будут введены в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Общество
В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса
Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Политика
Захарова рассказала, как к российским военным относятся в Италии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook рассказала, что итальянцы тепло приветствуют российских военных и медиков, прибывших для помощи в борьбе с коронавирусом.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
Три новых случая заражения коронавирусом выявлено в Татарстане
В Татарстане выявлено три новых случая коронавируса.
Политика
Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок
Основатель компании Alibaba Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус.
Финансы
Экономисты допустили убыточность 15% отраслей из-за падения рубля
По расчетам Центра развития ВШЭ, из 145 видов деятельности обрабатывающей промышленности с высокой долей совокупных затрат на импорт (более 15%) при падении курса до 80 руб. за доллар убыточными могут оказаться больше 60%.
Общество
22 апреля в табеле учета рабочего времени маркируется как «РВ»
При заполнении табеля учета рабочего времени (форма Т-12, Т-13) рабочий день, приходящийся на праздничный, отмечается буквенным (РВ) или цифровым (03) кодом.
Экономика
Сбербанк введет новую комиссию за переводы
После отмены банковского роуминга Сбербанк компенсирует выпадающие доходы аналогичной комиссией за все переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц уже вне зависимости от региона.
Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как крайне тяжелое.
Религия
РПЦ не собирается менять порядок богослужений
Русская православная церковь не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве.
Здоровье
Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии
В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Происшествия
Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным
Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Общество
В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников
Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в обращении к гражданам президент России объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля 2020 года.
Происшествия
Подозреваемым в убийстве стариков в Ртищеве оказался их внук
Как сообщает СУ СКР, им оказался 19-летний внук погибших.
Политика
Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров
Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Политика
На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России
Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Политика
Путин назвал две беды РФ на данный момент
Глава государства России Владимир Путин на встрече с предпринимателями заявил, что государство сейчас столкнулось с двумя бедами.
Общество
Представитель ВОЗ в России ответила на вопросы о коронавирусе
Специалист рассказала о том, как ВОЗ оценивает меры России по борьбе с коронавирусом, как обеспечить безопасность медицинских работников и как борются другие страны.
Общество
В Саратовской области закрывают кафе, магазины и салоны красоты
В Саратовской области с 28 марта по 5 апреля приостановят работу ресторанов и всех предприятий общественного питания, кроме тех, кто будет заниматься доставкой продукции и заказов; объектов розничной торговли, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости; косметологических салонов, саун и бань.
Экономика
Путин объявил о введении налога на проценты по вкладам
Владимир Путин в обращении к россиянам предложил обложить налогом в 13% процентные доходы от вкладов в банках.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Политика
Путин: Россия может победить эпидемию даже быстрее, чем за три месяца
Коронавирус в России можно побороть даже раньше, через три месяца, заявил президент РФ Владимир Путин.
Баскетбол
Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон из-за коронавируса
Единая лига ВТБ по баскетболу досрочно завершила игровой сезон из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Энергетика
Попытки спасти цены на нефть признали безнадежными
Любые попытки спасти нефтяной рынок и избежать сохранения цен на сырье на столь низких уровнях на долгосрочный период выглядят безнадежными, поскольку они уже запоздали.