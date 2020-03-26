Увеличение налоговой нагрузки для состоятельных россиян, предложенное накануне президентом Владимиром Путиным, приведет к тому, что инвесторы станут активнее покупать зарубежную недвижимость.

Политика Кремль опроверг эпидемию коронавируса в России Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался считать эпидемией ситуацию с коронавирусом в России, когда журналисты спросили о вероятности введения режима ЧС.

Общество В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.

Политика Захарова рассказала, как к российским военным относятся в Италии Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook рассказала, что итальянцы тепло приветствуют российских военных и медиков, прибывших для помощи в борьбе с коронавирусом.

Финансы Экономисты допустили убыточность 15% отраслей из-за падения рубля По расчетам Центра развития ВШЭ, из 145 видов деятельности обрабатывающей промышленности с высокой долей совокупных затрат на импорт (более 15%) при падении курса до 80 руб. за доллар убыточными могут оказаться больше 60%.

Экономика Сбербанк введет новую комиссию за переводы После отмены банковского роуминга Сбербанк компенсирует выпадающие доходы аналогичной комиссией за все переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц уже вне зависимости от региона.

Происшествия Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.

Общество В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в обращении к гражданам президент России объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля 2020 года.

Общество Представитель ВОЗ в России ответила на вопросы о коронавирусе Специалист рассказала о том, как ВОЗ оценивает меры России по борьбе с коронавирусом, как обеспечить безопасность медицинских работников и как борются другие страны.

Общество В Саратовской области закрывают кафе, магазины и салоны красоты В Саратовской области с 28 марта по 5 апреля приостановят работу ресторанов и всех предприятий общественного питания, кроме тех, кто будет заниматься доставкой продукции и заказов; объектов розничной торговли, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости; косметологических салонов, саун и бань.

Общество В Москве умерли два пациента с коронавирусом В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.