Коронавирус

РБКРБКАналитики предсказали рост спроса россиян на зарубежную недвижимость

Увеличение налоговой нагрузки для состоятельных россиян, предложенное накануне президентом Владимиром Путиным, приведет к тому, что инвесторы станут активнее покупать зарубежную недвижимость.
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Аналитики предсказали рост спроса россиян на зарубежную недвижимость

РБК05:18

Богатым россиянам пообещали «запасные аэродромы» за границей

Lenta.ru05:40

Богатые россияне после обращения Путина будут чаще покупать недвижимость за границей

URA.Ru06:28
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Политика

Кремль опроверг эпидемию коронавируса в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался считать эпидемией ситуацию с коронавирусом в России, когда журналисты спросили о вероятности введения режима ЧС.
News.ru 06:14
Политика

Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Твой Иркутск вчера в 06:15
Экономика

Путин объявил о мерах поддержки граждан в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в телеобращении объявил о мерах поддержки граждан, которые будут введены в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 09:35
Общество

В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса

Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Известия 04:07
Политика

Захарова рассказала, как к российским военным относятся в Италии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook рассказала, что итальянцы тепло приветствуют российских военных и медиков, прибывших для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:33
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Общество

Три новых случая заражения коронавирусом выявлено в Татарстане

В Татарстане выявлено три новых случая коронавируса.
Kazanfirst.ru 04:14
Политика

Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок

Основатель компании Alibaba Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус.
Газета.Ru 07:23
Финансы

Экономисты допустили убыточность 15% отраслей из-за падения рубля

По расчетам Центра развития ВШЭ, из 145 видов деятельности обрабатывающей промышленности с высокой долей совокупных затрат на импорт (более 15%) при падении курса до 80 руб. за доллар убыточными могут оказаться больше 60%.
РБК 06:35
Общество

22 апреля в табеле учета рабочего времени маркируется как «РВ»

При заполнении табеля учета рабочего времени (форма Т-12, Т-13) рабочий день, приходящийся на праздничный, отмечается буквенным (РВ) или цифровым (03) кодом.
ИА Клерк.Ру 24 марта в 06:18
Экономика

Сбербанк введет новую комиссию за переводы

После отмены банковского роуминга Сбербанк компенсирует выпадающие доходы аналогичной комиссией за все переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц уже вне зависимости от региона.
Sibnet Новости вчера в 20:40
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Вести.Ru 06:25
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как крайне тяжелое.
Lenta.ru 07:44
Религия

РПЦ не собирается менять порядок богослужений

Русская православная церковь не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве.
Вести.Ru 07:50
Здоровье

Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии

В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Панорама Ростова-на-Дону 03:24
Происшествия

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Интерфакс 07:18
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным

Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Московский Комсомолец 23 марта в 11:16
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
Общество

В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в обращении к гражданам президент России объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля 2020 года.
REGNUM 01:39
Происшествия

Подозреваемым в убийстве стариков в Ртищеве оказался их внук

Как сообщает СУ СКР, им оказался 19-летний внук погибших.
Четвертая Власть 06:53
Политика

Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Известия 05:31
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:33
Политика

Путин назвал две беды РФ на данный момент

Глава государства России Владимир Путин на встрече с предпринимателями заявил, что государство сейчас столкнулось с двумя бедами.
Мой Брянск 07:46
Общество

Представитель ВОЗ в России ответила на вопросы о коронавирусе

Специалист рассказала о том, как ВОЗ оценивает меры России по борьбе с коронавирусом, как обеспечить безопасность медицинских работников и как борются другие страны.
Будущее России. Национальные проекты 06:05
Общество

В Саратовской области закрывают кафе, магазины и салоны красоты

В Саратовской области с 28 марта по 5 апреля приостановят работу ресторанов и всех предприятий общественного питания, кроме тех, кто будет заниматься доставкой продукции и заказов; объектов розничной торговли, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости; косметологических салонов, саун и бань.
Регион 64 07:13
Экономика

Путин объявил о введении налога на проценты по вкладам

Владимир Путин в обращении к россиянам предложил обложить налогом в 13% процентные доходы от вкладов в банках.
НТВ вчера в 10:20
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
Политика

Путин: Россия может победить эпидемию даже быстрее, чем за три месяца

Коронавирус в России можно побороть даже раньше, через три месяца, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:17
Баскетбол

Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон из-за коронавируса

Единая лига ВТБ по баскетболу досрочно завершила игровой сезон из-за пандемии коронавирусной инфекции.
МК-Спорт 07:41
Энергетика

Попытки спасти цены на нефть признали безнадежными

Любые попытки спасти нефтяной рынок и избежать сохранения цен на сырье на столь низких уровнях на долгосрочный период выглядят безнадежными, поскольку они уже запоздали.
Lenta.ru 07:57
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