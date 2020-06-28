Экономика

Наша версияНаша версияАналитики предсказали снижение ипотечной ставки в России до 7% и ниже

Влияние на стоимость кредитов окажут снижение ключевой ставки ЦБ и госпрограмма льготной ипотеки. Средний размер ставки по жилищным займам в России к концу текущего года может снизиться до 7 процентов или ниже.
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Аналитики спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%

К концу 2020 года средние ставки по ипотеке могут опуститься ниже 7%, прогнозирует агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР): влияние на стоимость кредитов окажет льготная программа, максимальная ставка по которой не превышает 6,5%, а также снижение ключевой ставки Банком России (сейчас находится на уровне 4,5%).
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