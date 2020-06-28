Экономика

ИзвестияИзвестияВ России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%

Ставки по ипотеке в России могут опуститься до 7% и даже ниже к концу 2020 года. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщили аналитики рейтинговых агентств Moody’s, АКРА и «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Читать в источнике
Комментировать397
с чего всё началось

Аналитики спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%

К концу 2020 года средние ставки по ипотеке могут опуститься ниже 7%, прогнозирует агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР): влияние на стоимость кредитов окажет льготная программа, максимальная ставка по которой не превышает 6,5%, а также снижение ключевой ставки Банком России (сейчас находится на уровне 4,5%).
РБКвчера в 02:00

Подробнее о событии

Аналитики спрогнозировали рекордно низкие ставки по ипотеке в России

Комсомольская правдавчера в 07:32

В России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%

Известиявчера в 06:14

Аналитики спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%

РБКвчера в 02:00

Средняя ставка по ипотеке к концу года может опуститься ниже отметки в 7%

Эхо Москвывчера в 04:34

В России спрогнозировали падение ипотечной ставки до 7% и ниже

Газета.Ruвчера в 03:45

Аналитики спрогнозировали рекордно низкие ставки по ипотеке в России

РИА Новостивчера в 04:09

В России прогнозируются рекордно низкие ставки по ипотеке

Вести.Ruвчера в 05:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 04:14, Ашберн
Политика

Разведка США признала недостоверными данные о сговоре РФ с талибами

Американская разведка считает недостоверной информацию о том, что у России якобы был сговор с талибами в Афганистане, утверждает президент США Дональд Трамп.
BFM.ru 01:25
312
Общество

Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
1,8K
Экономика

Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
489
Футбол

Вернер объяснил, почему ушел из «Лейпцига»

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер рассказал о своем решении перейти в «Челси».
Спорт-Экспресс 00:42
Происшествия

Более 300 пациентов находятся на лечении в больнице в Коммунарке

В настоящее время в инфекционной больнице в Коммунарке лечатся свыше 300 пациентов, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем аккаунте в Facebook.
Российская газета 03:48
492
Происшествия

В Пакистане при нападении на фондовую биржу погибли два человека

Коммерсантъ 02:21
2
Авто

Xiaomi занята разработкой автомобиля

В Сети появилась информация о том, что китайский бренд Xiaomi занялся разработкой автомобиля.
Letnews.ru 03:24
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
1,6K
Происшествия

В Норильске локализовали пожар на полигоне с промышленными отходами

РИА Новости 03:41
10
Общество

Принц Гарри жалеет о переезде в США

Принц Гарри пожалел о своем решении переехать в США.
MOS.news 02:20
Политика

Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы.
RT на русском 01:19
1,1K
Футбол

Агуэро может перейти в «Интер» в обмен на Шкриньяра

Руководство миланского «Интера» рассматривает вариант с обменом защитника Милана Шкриньяра на форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.
Чемпионат 02:29
Гаджеты

Плата ECS H410H6-M7 поддерживает процессоры Intel в исполнении LGA 1200

В ассортименте компании ECS появилась материнская плата H410H6-M7, подходящая для создания относительно компактных настольных компьютеров на аппаратной платформе Intel Core десятого поколения.
3DNews 01:50
Происшествия

Российский топ-менеджер попался на взятке сотруднику ФСБ

Топ-менеджера задержали на месте преступления. Ранее сообщалось, что на взятке сотруднику ФСБ в Уфе попался китайский бизнесмен.
Lenta.ru 03:52
Общество

Опубликованы «лучшие фотографии» НЛО за 40 лет

Специалист, в свою очередь, обратился к бывшему начальнику отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО Филиппу Мэнтлу, который, ознакомившись с фотографиями, назвал их лучшими, что он видел за последние 40 лет, и предположил, что они, скорее всего, подлинные.
ТК Звезда 01:08
11
Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК вчера в 15:32
1,5K
Происшествия

Сестрам Хачатурян добавили три тома

Коммерсантъ вчера в 18:04
57
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
157
Общество

Минкомсвязи предложило сделать портал госуслуг окном для жалоб россиян

Минкомсвязи России предложило сделать портал госуслуг единым окном для жалоб и обращений россиян в органы власти.
Ведомости вчера в 21:29
9
Здоровье

78 заболевших коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки

На 29 июня в Алтайском крае у 3 909 человек подтвержден коронавирус COVID-19, в числе зараженных 389 детей.
Kursk.com 01:52
477
Транспорт

«Автодор» объявил цену проезда по ЦКАД

Новый участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье открыт с 29 июня — длиной 23 километра от Можайского до Новорижского шоссе.
Вести.Ru 03:10
31
Общество

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Порядка 76% россиян поддержали поправки в конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
2,6K
Происшествия

Уголовное дело по факту гибели срочника в воронежской части прекращено

МОЁ! Оnline Воронеж 26 июня в 13:35
6
Футбол

В казахстанском клубе 25 футболистов заразились коронавирусом

Оказалось, что 10 футболистов основного состава заражены коронавирусом.
ГЛАС.RU 04:06
Политика

Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК вчера в 08:51
422
Общество

В Челябинской области возобновят работу летние кафе и фитнес-клубы

Власти в Челябинской области разрешили возобновить работу летних кафе, фитнес-центров и зоопарков с уличными экспозициями с соблюдением санитарных требований, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 03:57
3
Общество

За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19

За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19 в 83 регионах.
Российская газета 03:35
329
Общество

Греф высказался о претензиях Михалкова

Глава Сбербанка Герман Греф отреагировал на прозвучавшие в его адрес претензии со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова, которые тот высказал в своей программе "Бесогон".
Газета.Ru 03:27
10
Происшествия

В Тульской области найдено тело пропавшей 13-летней девочки

REGNUM 00:35
68
Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 01:11
54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное