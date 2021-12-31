«Основной момент, который прозвучал с американской стороны в ходе этого разговора, — президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения», — сказал Ушаков.
Экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин считает, что Россия разгромит Украину менее чем за десять минут, уничтожив ключевые пункты управления государством, не заходя на ее территорию.
Директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР Дальневосточного федерального университета Александр Абрамов счел благом возможные санкции США против России, о которых упомянул в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден.