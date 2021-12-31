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Запуск «СП-2» может обрушить цены на газ в Европе до 500 долларов за тысячу кубометров

По ожиданиям российских чиновников, сертификация магистрали завершится в первом полугодии следующего года.
РЕН ТВ
Управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева заявила, что на поведение игроков на рынке влияют данные о полной готовности к работе «Северного потока-2».
Lenta.ru
Пока же, накануне Нового года, стоимость газа на европейских электронных площадках падает, "переводя дух" после декабрьских исторических рекордов.
РЕН ТВ
Аналитики спрогнозировали стабилизацию цен на газ с запуском «Северного потока-2».
Lenta.ru

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Запуск «СП-2» может обрушить цены на газ в Европе до 500 долларов за тысячу кубометров
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Аналитики предсказали стабилизацию цен на газ в Европе с запуском «Северного потока-2»
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