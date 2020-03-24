Коронавирус

ГородовойГородовойАналитики предупредили о кредитном шоке из-за коронавируса и нефти

Распространение серьезно отразилось на мировой экономике. Из-за быстро роста числа заболевших коронавирусом, власти нескольких стран приняли решение закрыть границы и отменить полеты.
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Аналитики предупредили о «кредитном шоке» для банков из-за вируса и нефти

РБКвчера в 17:00

Эксперты оценили готовность банковской системы России к шокам

ТАССвчера в 17:03

Аналитики НКР смоделировали три сценария развития кризиса для банков

Ведомостивчера в 17:09

НКР: При кредитном шоке банки понесут убыток 0,9 трлн рублей, но устоят

Российская газетавчера в 17:00

В НКР оценили устойчивость банковской системы при разных сценариях развития кризиса

Банки.рувчера в 17:01

Аналитики предсказали российским банкам убытки до 900 млрд рублей из-за коронавируса и обвала нефти

Forbes02:18

Эксперты предупредили о кредитном шоке из-за коронавируса и нефти

БИЗНЕС Online01:14
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Политика

Украина начала переговоры о реструктуризации внешнего долга

Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в январе увеличилась на 3,88% в гривневом эквиваленте, однако в долларах этот показатель снизился на 1,1% и составил 83,43 миллиарда долларов.
РИА Новости вчера в 17:39
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс вчера в 14:00
Политика

Трамп планирует отменить ограничения, введённые из-за коронавируса

Вашингтон, 24 марта 2020, 07:27 — REGNUM Введённые в США ограничения на передвижение и экономическую деятельность в связи с распространением коронавируса могут быть сняты в течение нескольких недель, заявил 23 марта президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
REGNUM 00:27
Общество

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разработать предложения для ужесточения ответственности за нарушение карантина в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 02:25
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.
REGNUM 01:19
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за последние сутки выписали 70 человек

За последние сутки из московского медицинского центра в Коммунарке было выписано 70 человек.
Известия 02:26
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости 22 марта в 16:55
Общество

В Минздраве спрогнозировали время спада коронавируса

Прогноз эксперта гласит: спад заболеваний должен наблюдаться с изменением сезона, т. е. это может произойти в апреле-мае, пишет ТАСС.
RuNews24.ru вчера в 11:00
Общество

Названы самые высокооплачиваемые профессии в регионах

Самые высокие зарплаты в регионах России получают нефтяники и финансисты, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата Согласно исследованию, наибольшие доходы в 2019 году был зафиксированы у представителей нефтедобывающей отрасли в Сахалинской области - 368 тыс. рублей в месяц Следом идут финансисты из Москвы, получающие 171 тыс. рублей в месяц.
Рифей-Пермь 22 марта в 22:55
Политика

Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну

Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Известия вчера в 05:08
Общество

Китай анонсировал снятие транспортной блокады с Уханя

Ограничения на внешнее транспортное сообщение за пределами Уханя снимут с полуночи 25 марта, а с полуночи 8 апреля в провинции отменят меры контроля доступа и возобновят внешний трафик.
Известия 02:13
Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости вчера в 21:09
Здоровье

Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Вести.Ru вчера в 03:50
Общество

В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
РБК 01:42
Здоровье

Врач описал особенности механизма заражения коронавирусом

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, являющийся членом оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, описал механизм заражения SARS-CoV-2 во вторник, 24 марта, проекту RT.
Известия 01:02
Спорт

Представитель МОК заявил о переносе Олимпиады-2020

Первый президент Всемирного антидопингового агентства и старейший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил в телефонном интервью изданию USA Today, что «игры начнутся не 24 июля».
МИР 24 вчера в 18:48
Общество

Коронавирус: последние новости 23 марта. Отсрочка по ипотеке, заявление Собянина о вводе войск в Москву, перенос голосования по Конституции

О ситуации в столице и вводе войск в город рассказал мэр Сергей Собянин.
URA.Ru 22 марта в 23:00
Происшествия

ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев

Госавтоинспекция начнет снимать с регистрации автомобили, чьи владельцы умерли.
Известия вчера в 14:13
Происшествия

69-летняя москвичка умерла в больнице в Коммунарке

В больнице в Коммунарке умерла 69-летняя женщина, результат теста на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, пока не известен.
Известия 01:31
Энергетика

Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Известия вчера в 21:55
Общество

Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами

Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами. С этого дня рейсы выполняются только из Москвы и только в столицы государств.
Радио Зенит вчера в 05:06
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета 22 марта в 23:03
Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
Технологии

«Мегафон» расширил продажу сим-карт онлайн

«Мегафон» расширил продажу сим-карт с саморегистрацией.
Национальная служба новостей вчера в 11:00
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Экономика

В Госдуме назвали спекуляцией предупреждение о росте цен на бензин

Глава организации Павел Баженов отметил, что благодаря поддержке властей будет предупреждён спекулятивный рост цен, что обеспечит бесперебойные поставки товаров первой необходимости в магазины и аптеки.
Говорит Москва вчера в 10:37
Финансы

Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.
Российская газета 22 марта в 23:00
Футбол

Итальянский врач: болельщики «Аталанты» стали биологической бомбой

Руководитель отделения пульмонологии в больнице города Бергамо Фабиано Ди Марко заявил о том, что матч Лиги чемпионов между итальянской "Аталантой" и испанской "Валенсией" поспособствовал распространению коронавируса на Апеннинах, сообщает OK Diario.
Газета.Ru вчера в 16:40
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