Коронавирус
ГородовойАналитики предупредили о кредитном шоке из-за коронавируса и нефти
Распространение серьезно отразилось на мировой экономике. Из-за быстро роста числа заболевших коронавирусом, власти нескольких стран приняли решение закрыть границы и отменить полеты.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
НКР: При кредитном шоке банки понесут убыток 0,9 трлн рублей, но устоят
Российская газетавчера в 17:00
В НКР оценили устойчивость банковской системы при разных сценариях развития кризиса
Банки.рувчера в 17:01
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 02:45, Ашберн
Политика
Украина начала переговоры о реструктуризации внешнего долга
Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в январе увеличилась на 3,88% в гривневом эквиваленте, однако в долларах этот показатель снизился на 1,1% и составил 83,43 миллиарда долларов.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Политика
Трамп планирует отменить ограничения, введённые из-за коронавируса
Вашингтон, 24 марта 2020, 07:27 — REGNUM Введённые в США ограничения на передвижение и экономическую деятельность в связи с распространением коронавируса могут быть сняты в течение нескольких недель, заявил 23 марта президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Общество
Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разработать предложения для ужесточения ответственности за нарушение карантина в связи с распространением коронавируса.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Финансы
Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти
Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за последние сутки выписали 70 человек
За последние сутки из московского медицинского центра в Коммунарке было выписано 70 человек.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Общество
В Минздраве спрогнозировали время спада коронавируса
Прогноз эксперта гласит: спад заболеваний должен наблюдаться с изменением сезона, т. е. это может произойти в апреле-мае, пишет ТАСС.
Общество
Названы самые высокооплачиваемые профессии в регионах
Самые высокие зарплаты в регионах России получают нефтяники и финансисты, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата Согласно исследованию, наибольшие доходы в 2019 году был зафиксированы у представителей нефтедобывающей отрасли в Сахалинской области - 368 тыс. рублей в месяц Следом идут финансисты из Москвы, получающие 171 тыс. рублей в месяц.
Политика
Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну
Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Общество
Китай анонсировал снятие транспортной блокады с Уханя
Ограничения на внешнее транспортное сообщение за пределами Уханя снимут с полуночи 25 марта, а с полуночи 8 апреля в провинции отменят меры контроля доступа и возобновят внешний трафик.
Экономика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Здоровье
Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19
Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Общество
В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
Здоровье
Врач описал особенности механизма заражения коронавирусом
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, являющийся членом оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, описал механизм заражения SARS-CoV-2 во вторник, 24 марта, проекту RT.
Спорт
Представитель МОК заявил о переносе Олимпиады-2020
Первый президент Всемирного антидопингового агентства и старейший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил в телефонном интервью изданию USA Today, что «игры начнутся не 24 июля».
Общество
Коронавирус: последние новости 23 марта. Отсрочка по ипотеке, заявление Собянина о вводе войск в Москву, перенос голосования по Конституции
О ситуации в столице и вводе войск в город рассказал мэр Сергей Собянин.
Происшествия
ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев
Госавтоинспекция начнет снимать с регистрации автомобили, чьи владельцы умерли.
Происшествия
69-летняя москвичка умерла в больнице в Коммунарке
В больнице в Коммунарке умерла 69-летняя женщина, результат теста на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, пока не известен.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%
Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами
Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами. С этого дня рейсы выполняются только из Москвы и только в столицы государств.
Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Технологии
«Мегафон» расширил продажу сим-карт онлайн
«Мегафон» расширил продажу сим-карт с саморегистрацией.
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Экономика
В Госдуме назвали спекуляцией предупреждение о росте цен на бензин
Глава организации Павел Баженов отметил, что благодаря поддержке властей будет предупреждён спекулятивный рост цен, что обеспечит бесперебойные поставки товаров первой необходимости в магазины и аптеки.
Финансы
Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту
Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.
Футбол
Итальянский врач: болельщики «Аталанты» стали биологической бомбой
Руководитель отделения пульмонологии в больнице города Бергамо Фабиано Ди Марко заявил о том, что матч Лиги чемпионов между итальянской "Аталантой" и испанской "Валенсией" поспособствовал распространению коронавируса на Апеннинах, сообщает OK Diario.