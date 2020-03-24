Политика Украина начала переговоры о реструктуризации внешнего долга Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в январе увеличилась на 3,88% в гривневом эквиваленте, однако в долларах этот показатель снизился на 1,1% и составил 83,43 миллиарда долларов.

Политика Трамп планирует отменить ограничения, введённые из-за коронавируса Вашингтон, 24 марта 2020, 07:27 — REGNUM Введённые в США ограничения на передвижение и экономическую деятельность в связи с распространением коронавируса могут быть сняты в течение нескольких недель, заявил 23 марта президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Общество Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разработать предложения для ужесточения ответственности за нарушение карантина в связи с распространением коронавируса.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде летом Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Финансы Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.

Политика В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".

Политика Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.

Общество В Минздраве спрогнозировали время спада коронавируса Прогноз эксперта гласит: спад заболеваний должен наблюдаться с изменением сезона, т. е. это может произойти в апреле-мае, пишет ТАСС.

Общество Названы самые высокооплачиваемые профессии в регионах Самые высокие зарплаты в регионах России получают нефтяники и финансисты, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата Согласно исследованию, наибольшие доходы в 2019 году был зафиксированы у представителей нефтедобывающей отрасли в Сахалинской области - 368 тыс. рублей в месяц Следом идут финансисты из Москвы, получающие 171 тыс. рублей в месяц.

Общество Китай анонсировал снятие транспортной блокады с Уханя Ограничения на внешнее транспортное сообщение за пределами Уханя снимут с полуночи 25 марта, а с полуночи 8 апреля в провинции отменят меры контроля доступа и возобновят внешний трафик.

Экономика Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис» Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.

Здоровье Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19 Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.

Здоровье Врач описал особенности механизма заражения коронавирусом Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, являющийся членом оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, описал механизм заражения SARS-CoV-2 во вторник, 24 марта, проекту RT.

Спорт Представитель МОК заявил о переносе Олимпиады-2020 Первый президент Всемирного антидопингового агентства и старейший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил в телефонном интервью изданию USA Today, что «игры начнутся не 24 июля».

Общество Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами. С этого дня рейсы выполняются только из Москвы и только в столицы государств.

Экономика В Госдуме назвали спекуляцией предупреждение о росте цен на бензин Глава организации Павел Баженов отметил, что благодаря поддержке властей будет предупреждён спекулятивный рост цен, что обеспечит бесперебойные поставки товаров первой необходимости в магазины и аптеки.