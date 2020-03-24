Коронавирус
ГородовойАналитики предупредили о кредитном шоке из-за коронавируса и нефти
Если повторится стресс 2008-2009 годов, убытки российских банков составят около 800-900 млрд, однако банковская система сохранит устойчивость и покажет рост на 231 млрд рублей уже в следующем году.
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НКР: При кредитном шоке банки понесут убыток 0,9 трлн рублей, но устоят
Российская газетавчера в 17:00
В НКР оценили устойчивость банковской системы при разных сценариях развития кризиса
Банки.рувчера в 17:01
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Экономика
ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.
Общество
ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса
Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Кино
Премьера «Ходячих мертвецов» перенесена из-за коронавируса
Телеканал AMC отложил запуск дополнительного сезона сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Происшествия
Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак
Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
Общество
Ростех нашел замену китайским комплектующим
Вносятся коррективы в работу с поставщиками, так, китайским комплектующим подобраны альтернативные поставщики, — сообщили в Ростехе.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Общество
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Зауралье
Госслужащие и работники сухопутного транспорта названы самыми высокооплачиваемыми профессиями в Курганской области.
Здоровье
Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты
Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Здоровье
В Чехии нашли препарат, помогающий излечиться от коронавируса
Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех назвал препарат, который помогает больным коронавирусом излечиться от опасного недуга.
Общество
Правительство в три раза расширило список системообразующих компаний
Комиссия по экономической политике под руководством вице-премьера РФ Андрея Белоусова на совещании в пятницу, 20 марта, расширила список системообразующих предприятий.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Общество
В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
Общество
Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем
Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Экономика
Сервис видеоконференций Zoom подорожал вдвое из-за коронавируса
За последние шесть торговых дней акции сервиса видеоконференций Zoom на бирже NASDAQ выросли более чем на 40%.
Экономика
Торговля обналичила коронавирус
Как поясняли работники торговых точек, причина — сбои связи из-за коронавируса.
Экономика
МВФ предупредил о глобальной рецессии в 2020 году
Масштабная рецессия ожидает мировую экономику в текущем году на фоне вспышки коронавируса COVID-19.
Общество
В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса
Специалист ведомства уверен, что прогнозы по коронавирусу маловероятно.
Футбол
Русская жена Луиса Адриано рассказала об угрозах из-за цвета кожи мужа
Российская жена форварда "Палмейраса" Луиса Адриано Екатерина Дорожко сообщила, что получала угрозы в социальных сетях из-за цвета кожи своего мужа.
Общество
В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд
Ранее стало известно, что в настоящее время главный врач областной клинической больницы находится в плановом отпуске, который решил провести в Таиланде, несмотря на запрет выездов за рубеж.
Политика
В Крыму против главы «Меджлиса» Чубарова возбудили дело
Органами Следственного комитета по Крыму возбуждено уголовное дело против главы "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, сообщается на сайте СК.
Происшествия
ФСБ разоблачила крупную хакерскую группировку
Сотрудникам ФСБ удалось разоблачить крупную хакерскую группировку, действующую одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации.
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им
«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — рассказала глава ведомства.
Общество
Таиланд введет чрезвычайное положение из-за коронавируса
Таиланд собирается ввести в стране чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр и министр обороны королевства Прают Чан-Оча.
Общество
В России могут ужесточить ответственность за нарушение карантина
Москва, 24 марта 2020, 09:32 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантина, сообщает 24 марта пресс-служба правительства.
Авто
Рассказали, можно ли заливать вместо 95-го бензина 92-й
Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.