Коронавирус

ГородовойГородовойАналитики предупредили о кредитном шоке из-за коронавируса и нефти

Если повторится стресс 2008-2009 годов, убытки российских банков составят около 800-900 млрд, однако банковская система сохранит устойчивость и покажет рост на 231 млрд рублей уже в следующем году.
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Прочность российских банков оценили на случай повторения кризиса 2008 года

Вести.Ru03:58

НКР: При кредитном шоке банки понесут убыток 0,9 трлн рублей, но устоят

Российская газетавчера в 17:00

Аналитики НКР смоделировали три сценария развития кризиса для банков

Ведомостивчера в 17:09

Эксперты оценили готовность банковской системы России к шокам

ТАССвчера в 17:03

В НКР оценили устойчивость банковской системы при разных сценариях развития кризиса

Банки.рувчера в 17:01

Аналитики предупредили о «кредитном шоке» для банков из-за вируса и нефти

РБКвчера в 17:00

Аналитики предсказали российским банкам убытки до 900 млрд рублей из-за коронавируса и обвала нефти

Forbes02:18
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Экономика

ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.
Forbes вчера в 10:57
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости 03:54
Кино

Премьера «Ходячих мертвецов» перенесена из-за коронавируса

Телеканал AMC отложил запуск дополнительного сезона сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 01:27
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 22 марта в 10:18
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Игры

Valve объяснила, почему студия не выпустила Half-Life 3

Live24 03:25
Происшествия

Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак

Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
ТАСС 03:31
Общество

Ростех нашел замену китайским комплектующим

Вносятся коррективы в работу с поставщиками, так, китайским комплектующим подобраны альтернативные поставщики, — сообщили в Ростехе.
Красная весна 02:03
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Общество

Названы самые высокооплачиваемые профессии в Зауралье

Госслужащие и работники сухопутного транспорта названы самыми высокооплачиваемыми профессиями в Курганской области.
За облаками вчера в 02:25
Здоровье

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru 03:25
Здоровье

В Чехии нашли препарат, помогающий излечиться от коронавируса

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех назвал препарат, который помогает больным коронавирусом излечиться от опасного недуга.
Pravda.Ru вчера в 05:13
Армия и оружие

Северный флот начал проводить испытания новых аэросаней

Би-порт 04:13
Общество

Правительство в три раза расширило список системообразующих компаний

Комиссия по экономической политике под руководством вице-премьера РФ Андрея Белоусова на совещании в пятницу, 20 марта, расширила список системообразующих предприятий.
Газета.Ru вчера в 09:27
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Общество

В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
РБК 01:42
Общество

Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем

Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса.
Газета.Ru 01:38
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 22 марта в 05:03
Экономика

Сервис видеоконференций Zoom подорожал вдвое из-за коронавируса

За последние шесть торговых дней акции сервиса видеоконференций Zoom на бирже NASDAQ выросли более чем на 40%.
Коммерсантъ 02:44
Экономика

Торговля обналичила коронавирус

Как поясняли работники торговых точек, причина — сбои связи из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Экономика

МВФ предупредил о глобальной рецессии в 2020 году

Масштабная рецессия ожидает мировую экономику в текущем году на фоне вспышки коронавируса COVID-19.
Известия вчера в 20:35
Общество

В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса

Специалист ведомства уверен, что прогнозы по коронавирусу маловероятно.
ВашГород.ру вчера в 22:28
Футбол

Русская жена Луиса Адриано рассказала об угрозах из-за цвета кожи мужа

Российская жена форварда "Палмейраса" Луиса Адриано Екатерина Дорожко сообщила, что получала угрозы в социальных сетях из-за цвета кожи своего мужа.
РИА Новости 04:15
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

Ранее стало известно, что в настоящее время главный врач областной клинической больницы находится в плановом отпуске, который решил провести в Таиланде, несмотря на запрет выездов за рубеж.
Российская газета вчера в 10:29
Политика

В Крыму против главы «Меджлиса» Чубарова возбудили дело

Органами Следственного комитета по Крыму возбуждено уголовное дело против главы "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, сообщается на сайте СК.
Газета.Ru вчера в 11:18
Происшествия

ФСБ разоблачила крупную хакерскую группировку

Сотрудникам ФСБ удалось разоблачить крупную хакерскую группировку, действующую одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации.
Газета.Ru 03:58
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — рассказала глава ведомства.
ФАН вчера в 15:25
Общество

Таиланд введет чрезвычайное положение из-за коронавируса

Таиланд собирается ввести в стране чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр и министр обороны королевства Прают Чан-Оча.
РЕН ТВ 04:02
Общество

В России могут ужесточить ответственность за нарушение карантина

Москва, 24 марта 2020, 09:32 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантина, сообщает 24 марта пресс-служба правительства.
REGNUM 02:32
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Рассказали, можно ли заливать вместо 95-го бензина 92-й

Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 22 марта в 15:45
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