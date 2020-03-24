Если повторится стресс 2008-2009 годов, убытки российских банков составят около 800-900 млрд, однако банковская система сохранит устойчивость и покажет рост на 231 млрд рублей уже в следующем году.

Аналитики предупредили о кредитном шоке из-за коронавируса и нефти

Общество В России подскочили продажи презервативов Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общество В Бишкеке вводится комендантский час Комендант столицы Киргизии, замглавы МВД республики Алмазбек Орозалиев объявил о введении в Бишкеке комендантского часа.

Здоровье В Волгограде выявили первого заболевшего коронавирусом Волгоград, 24 марта 2020, 12:32 — REGNUM Первый случай заболевания коронавирусной инфекции выявлен 24 марта в Волгограде.

Энергетика Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.

Общество В гидрометцентре рассказали о погоде летом Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России летом, пишет РИА Новости.

Финансы Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.

Общество Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

Авто В апреле вырастут цены на автомобили Управляющие дилерских центров советуют не откладывать покупку автомобиля, поскольку цены вырастут из-за падения курса рубля, сообщает KONKURENT.RU.