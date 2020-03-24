Коронавирус
ГородовойАналитики предупредили о кредитном шоке из-за коронавируса и нефти
Если повторится стресс 2008-2009 годов, убытки российских банков составят около 800-900 млрд, однако банковская система сохранит устойчивость и покажет рост на 231 млрд рублей уже в следующем году.
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В НКР оценили устойчивость банковской системы при разных сценариях развития кризиса
Банки.рувчера в 17:01
НКР: При кредитном шоке банки понесут убыток 0,9 трлн рублей, но устоят
Российская газетавчера в 17:00
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Общество
ЦБ призвал ограничить выдачу и прием купюр в связи с коронавирусом
Банк России призвал банки ограничить выдачу и прием банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции с целью профилактики коронавируса.
Происшествия
Пациенты с подозрением на коронавирус сбежали из Сочи в Екатеринбург
Нарушившие карантинный режим и сбежавшие из сочинской больницы пациенты уехали в Екатеринбург, теперь их ищут в уральской столице.
Общество
В России подскочили продажи презервативов
Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Политика
На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания
На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания.
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В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
В Бишкеке вводится комендантский час
Комендант столицы Киргизии, замглавы МВД республики Алмазбек Орозалиев объявил о введении в Бишкеке комендантского часа.
Общество
Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии
Главный врач калужской областной клинической больницы Владимир Кондюков объяснил, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Здоровье
В Волгограде выявили первого заболевшего коронавирусом
Волгоград, 24 марта 2020, 12:32 — REGNUM Первый случай заболевания коронавирусной инфекции выявлен 24 марта в Волгограде.
Армия и оружие
Боевые корабли НАТО направились в Черное море
По имеющимся данным, корабли уже проследовали через пролив Дарданеллы, Мраморное море в направлении Босфора.
Культура
В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе
Финансы
Курс доллара на открытии торгов опустился ниже 79 рублей
Рубль вырос к доллару (на 1,2 процента, до 78,65 рубля) и евро (на 0,4 процента, до 85,14 рубля).
Здоровье
Как делают анализы на коронавирус в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в лаборатории Роспотребнадзора рассказали, как делают анализы для выявления коронавирусной инфекции.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть
Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Общество
В гидрометцентре рассказали о погоде летом
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России летом, пишет РИА Новости.
Финансы
Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти
Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.
Игры
Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Происшествия
Дело историка Соколова поступило в суд
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Общество
Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин
В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Футбол
Моуринью стал волонтёром и разносил продукты пожилым людям
Португальский специалист поработал волонтёром в лондонском бюро «Энфилд» и помог доставить предметы первой необходимости пожилым людям.
Авто
В апреле вырастут цены на автомобили
Управляющие дилерских центров советуют не откладывать покупку автомобиля, поскольку цены вырастут из-за падения курса рубля, сообщает KONKURENT.RU.
Политика
Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну
Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Общество
Сергей Гордеев ушел с поста мэра Кунгура после отпуска в ОАЭ
Глава Кунгура Сергей Гордеев написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Экономика
Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин из-за вируса
Независимый топливный союз вынужден просить правительство приостановить действие нынешнего демпфера, это премия, обеспечивающая сдерживание цен на бензин, диз.топливо и другие продукты, до следующего года.
Общество
МО получит 8,8 млрд рублей на строительство инфекционных центров
Правительство России выделило Минобороны более 8 млрд рублей на строительство инфекционных центров для лечения военнослужащих.
Общество
В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.