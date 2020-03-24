Коронавирус

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Если повторится стресс 2008-2009 годов, убытки российских банков составят около 800-900 млрд, однако банковская система сохранит устойчивость и покажет рост на 231 млрд рублей уже в следующем году.
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Прочность российских банков оценили на случай повторения кризиса 2008 года

Вести.Ru03:58

Банкам показали убытки

Коммерсантъвчера в 18:31

Аналитики предупредили о «кредитном шоке» для банков из-за вируса и нефти

РБКвчера в 17:00

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В НКР оценили устойчивость банковской системы при разных сценариях развития кризиса

Банки.рувчера в 17:01

Аналитики НКР смоделировали три сценария развития кризиса для банков

Ведомостивчера в 17:09

НКР: При кредитном шоке банки понесут убыток 0,9 трлн рублей, но устоят

Российская газетавчера в 17:00
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Общество

ЦБ призвал ограничить выдачу и прием купюр в связи с коронавирусом

Банк России призвал банки ограничить выдачу и прием банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции с целью профилактики коронавируса.
Газета.Ru 05:13
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Пациенты с подозрением на коронавирус сбежали из Сочи в Екатеринбург

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В России подскочили продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Lenta.ru вчера в 20:08
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На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания

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BFM.ru вчера в 00:23
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В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

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В Бишкеке вводится комендантский час

Комендант столицы Киргизии, замглавы МВД республики Алмазбек Орозалиев объявил о введении в Бишкеке комендантского часа.
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REGNUM 05:32
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Боевые корабли НАТО направились в Черное море

По имеющимся данным, корабли уже проследовали через пролив Дарданеллы, Мраморное море в направлении Босфора.
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Курс доллара на открытии торгов опустился ниже 79 рублей

Рубль вырос к доллару (на 1,2 процента, до 78,65 рубля) и евро (на 0,4 процента, до 85,14 рубля).
Российская газета 03:22
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Как делают анализы на коронавирус в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в лаборатории Роспотребнадзора рассказали, как делают анализы для выявления коронавирусной инфекции.
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Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

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Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
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В гидрометцентре рассказали о погоде летом

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России летом, пишет РИА Новости.
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Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.
REGNUM 01:19
Происшествия

Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак

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Матч ТВ вчера в 10:13
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Дело историка Соколова поступило в суд

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Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
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Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин

В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
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Моуринью стал волонтёром и разносил продукты пожилым людям

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Названы последствия использования 92-го бензина вместо 95-го

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Управляющие дилерских центров советуют не откладывать покупку автомобиля, поскольку цены вырастут из-за падения курса рубля, сообщает KONKURENT.RU.
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Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну

Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
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Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
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Сергей Гордеев ушел с поста мэра Кунгура после отпуска в ОАЭ

Глава Кунгура Сергей Гордеев написал заявление об увольнении по собственному желанию.
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Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин из-за вируса

Независимый топливный союз вынужден просить правительство приостановить действие нынешнего демпфера, это премия, обеспечивающая сдерживание цен на бензин, диз.топливо и другие продукты, до следующего года.
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МО получит 8,8 млрд рублей на строительство инфекционных центров

Правительство России выделило Минобороны более 8 млрд рублей на строительство инфекционных центров для лечения военнослужащих.
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В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru вчера в 08:10
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