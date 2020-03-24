Коронавирус
ГородовойАналитики предупредили о кредитном шоке из-за коронавируса и нефти
Если повторится стресс 2008-2009 годов, убытки российских банков составят около 800-900 млрд, однако банковская система сохранит устойчивость и покажет рост на 231 млрд рублей уже в следующем году.
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В НКР оценили устойчивость банковской системы при разных сценариях развития кризиса
Банки.рувчера в 17:01
НКР: При кредитном шоке банки понесут убыток 0,9 трлн рублей, но устоят
Российская газетавчера в 17:00
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Технологии
Sony сократит интернет-трафик PlayStation 4 в Европе
Руководитель Sony Interactive Entertainment Джим Райан сообщил, что компания сократит трафик PlayStation 4 в Европе.
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Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае
Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
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Из-за коронавируса остановилась работа части европейских спутников
Европейское космическое агентство (ЕКА) приняло решение из-за пандемии коронавируса перевести семь научных спутников в «безопасный режим», в том числе ограничена работа совместной с Россией станции на орбите Марса ExoMars-2016, сообщает агентство.
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Олимпиаду в Токио перенесли на год
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