Коронавирус

ГородовойГородовойАналитики предупредили о кредитном шоке из-за коронавируса и нефти

Если повторится стресс 2008-2009 годов, убытки российских банков составят около 800-900 млрд, однако банковская система сохранит устойчивость и покажет рост на 231 млрд рублей уже в следующем году.
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Прочность российских банков оценили на случай повторения кризиса 2008 года

Вести.Ru03:58

Аналитики предупредили о «кредитном шоке» для банков из-за вируса и нефти

РБКвчера в 17:00

Аналитики НКР смоделировали три сценария развития кризиса для банков

Ведомостивчера в 17:09

Эксперты оценили готовность банковской системы России к шокам

ТАССвчера в 17:03

В НКР оценили устойчивость банковской системы при разных сценариях развития кризиса

Банки.рувчера в 17:01

Банкам показали убытки

Коммерсантъвчера в 18:31

НКР: При кредитном шоке банки понесут убыток 0,9 трлн рублей, но устоят

Российская газетавчера в 17:00
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Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина

В Государственной Думе 31 марта рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
RT на русском 09:50
Экономика

Акции «Норникеля» подскочили на 12% на фоне роста цен на палладий

Акции «Норникеля» сегодня выглядят лучше рынка, так как бумаги отыгрывают рост цен на палладий и платину, объяснил аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.
РБК 05:11
Политика

Собянин призвал регионы готовиться к проблемам из-за коронавируса

Мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу Сергей Собянин 24 марта призвал регионы готовиться к возможным проблемам из-за распространения коронавирусной инфекции.
Известия 09:58
Общество

Меркель проверилась на коронавирус

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.
Вестник Кавказа вчера в 09:44
Общество

Индия закрывает границы на три недели из-за коронавируса

Премьер Индии Нарендра Моди объявил о закрытии страны на три недели из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 11:28
Футбол

Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне стал самым высокооплачиваемым специалистом данной профессии.
Советский спорт 05:27
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия 11:32
Общество

Врачами назван частый симптом коронавируса

Новый симптом – потеря обоняния: полная (аносмия) или частичная (гипосмия), сообщает агентство ENT UK.
Портал Поиск 04:43
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Политика

Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах

Лидер оппозиции Аслан Бжания на президентских выборах в Абхазии набрал 56,5% по итогам подсчета 100% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома.
Коммерсантъ 22 марта в 17:10
Происшествия

В Москве машину нарушившего карантин водителя отправят на спецстоянку

Московские полицейские задержали водителя, который нарушил режим карантина в связи с новым коронавирусом, его автомобиль отправят на спецстоянку.
РБК 11:23
Биатлон

Губерниев раскритиковал Резцову за слова о Шипулине

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание Анфисы Резцовой о спортсменах, идущих в политику после завершения карьеры.
РИА Новости 07:19
Технологии

Sony сократит интернет-трафик PlayStation 4 в Европе

Руководитель Sony Interactive Entertainment Джим Райан сообщил, что компания сократит трафик PlayStation 4 в Европе.
Cyber.sports.ru 11:45
Технологии

«Яндекс.Такси» добавил в приложение возможность заказа еды

"Яндекс.Такси" начал тестировать новую версию приложения, где на главном экране, помимо заказа такси, грузоперевозок и отправки посылок появятся "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка".
РИА Новости 07:15
Происшествия

Польша экстрадировала в Россию совладельца «Зимней вишни»

РИА Новости 08:35
Культура

Выставка «От Дюрера до Матисса» в Пушкинском открылась в прямом эфире

РИА Новости вчера в 14:32
Политика

Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае

Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
REGNUM 06:08
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Политика

Правительство поручило составить перечень аэропортов для рейсов из стран с коронавирусом

Минтрансу и Минобороны поручено представить в правительство перечень аэропортов, которые могут принять рейсы из стран с коронавирусом, сообщает кабинет министров.
Взгляд.ру 11:45
Экономика

Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии

Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
РБК 11:04
Футбол

Коронавирус отменяет Лигу чемпионов. Почему от этого пострадает «ПСЖ»

Вечные неудачники Лиги чемпионов Каждый год «ПСЖ» справедливо причисляют к фаворитам главного европейского клубного турнира.
Спорт-Экспресс 10:35
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Общество

Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:43
Космос

Из-за коронавируса остановилась работа части европейских спутников

Европейское космическое агентство (ЕКА) приняло решение из-за пандемии коронавируса перевести семь научных спутников в «безопасный режим», в том числе ограничена работа совместной с Россией станции на орбите Марса ExoMars-2016, сообщает агентство.
Взгляд.ру 09:49
Спорт

Олимпиаду в Токио перенесли на год

В МОК уточнили, что Олимпийские и Паралимпийские игры состоятся не позднее лета 2021 года, при этом цифра 2020 в названии сохранится, а олимпийский огонь останется в Японии светить «маяком надежды для мира в эти смутные времена».
РБК 11:11
Общество

Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех из-за коронавируса

Известия 05:04
Технологии

Со смартфонов Android пропадают сообщения из-за ошибки Google

Пользователи Google Messages (Сообщения), официального приложения Google для обмена сообщениями на смартфонах Android, жалуются на неприятные проблемы, включая удалённые сообщения.
iXBT.com 02:19
Политика

Медведев призвал губернаторов возглавлять отделения «Единой России»

Председатель «Единой России», бывший премьер-министр и экс-президент Дмитрий Медведев призвал губернаторов-единороссов возглавлять региональные отделения партии.
News.ru 10:02
Шоу-бизнес

Актер Александр Домогаров со скандалом ушел из МХАТа имени Горького

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Культура

Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост

Piter.tv 09:25
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