Средняя цена на нефть на мировом рынке составит $ 25 – 30, при том что в США она будет составлять $ 50 – 55. Это самый невыгодный для России сценарий: выручка страны от экспорта нефти и нефтепродуктов может снизиться на 50–60% относительно уровня 2019 года, до $75–94 млрд.

Аналитики предупредили о низких ценах на нефть до 2025 года

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