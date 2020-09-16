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REGNUM
REGNUM

Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября аналитик агентства Bloomberg Джулиан Ли предупредил, что нефтедобывающим государствам необходимо готовиться к худшему сценарию в ситуации ценами и спросом на нефть на мировом рынке.В источнике
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Телеканал 360°

Аналитики спрогнозировали спад спроса на нефть и новые потрясения

Телеканал 360°02:05
REGNUM

Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти

REGNUM01:00
Lenta.ru

Нефти напророчили очередное потрясение

Lenta.ru21:59
Московский Комсомолец

Нефть ждет забвение - аналитики

Московский Комсомолец23:38
ФАН

Аналитики прогнозируют очередное потрясение на мировом рынке нефти

ФАН23:34
Аргументы и Факты

Аналитики считают, что мировому рынку нефти грозит обрушение спроса

Аргументы и Факты23:28
Life.ru

Аналитики предрекли обрушение спроса на нефть в ближайшие два года

Life.ru00:40

СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности

Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности
РИА Новости10:47
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Убивший 77 человек норвежский террорист Брейвик попросил об УДО

Норвежский террорист, организатор и исполнитель взрыва в центре Осло и нападения на молодежный лагерь в 2011 года, в ходе которых погибли 77 человек, попросил об условно-досрочном освобождении, пишет газета VG со ссылкой на адвоката Брейвика.
Sputnik Грузия08:48
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В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%

Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на 20%.
Газета.Ru02:24
4,3K

РФ направила в ЕС вопросы об обвинении по ситуации с Навальным

Постпредство задается вопросом «есть ли какое-то обоснование предполагаемого решения российских властей «отравить» Навального веществом военного класса в российском городе с полумиллионным населением, а после сделать все возможное, чтобы спасти ему жизнь и отпустить на лечение в Германию, где яд «Новичок» могут идентифицировать».
Новые Известия02:14
2,8K

«США — банкрот». Роберт Кийосаки призвал покупать биткоин и золото

Стоимость биткоина, золота и серебра обрушится, после того как появится вакцина против коронавируса, написал экономист и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки в своем Twitter-аккаунте.
РБК10:29

МИД РФ сообщил об отмене визита Лаврова в Германию

Как сообщает ToDay News Ufa, согласно информации пресс-службы МИД Российской Федерации, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Германию, который должен был состояться пятнадцатого сентября, теперь отменяется.
ToDay News Ufa09:45
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Экс-глава ВФЛА Балахничев приговорен во Франции к трем годам тюрьмы

Исправительный суд Парижа заочно приговорил экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева к трем годам тюрьмы по делу о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, до 2019 года — IAAF).
Коммерсантъ10:03