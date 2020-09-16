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REGNUM
REGNUM

Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября аналитик агентства Bloomberg Джулиан Ли предупредил, что нефтедобывающим государствам необходимо готовиться к худшему сценарию в ситуации ценами и спросом на нефть на мировом рынке.В источнике
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Телеканал 360°

Аналитики спрогнозировали спад спроса на нефть и новые потрясения

Телеканал 360°02:05
REGNUM

Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти

REGNUM01:00
Московский Комсомолец

Нефть ждет забвение - аналитики

Московский Комсомолец23:38
Life.ru

Аналитики предрекли обрушение спроса на нефть в ближайшие два года

Life.ru00:40
ФАН

Аналитики прогнозируют очередное потрясение на мировом рынке нефти

ФАН23:34
Аргументы и Факты

Аналитики считают, что мировому рынку нефти грозит обрушение спроса

Аргументы и Факты23:28
Lenta.ru

Нефти напророчили очередное потрясение

Lenta.ru21:59

Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»

Минфин ФРГ в августе предлагал Соединенным Штатам выделить средства на финансирование строительства в стране терминалов приема сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на окончание сооружения газопровода "Северный поток — 2", пишет немецкая газета Die Zeit.
Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»
РИА Новости06:09
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Минобрнауки предложило новое правило выплаты премий ректорам вузов

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил в Госдуме привязать премии ректоров вузов к количеству преподавателей, которые получают зарплату в размере 200% от средней зарплаты в регионе, а не к средней зарплате в вузе.
Ведомости06:46

В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%

Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на 20%.
Газета.Ru02:24
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Прокуратура проверит Третьяковку из-за картины с чеченскими боевиками

Деятель требует, чтобы ведомство проверило экспозицию Третьяковской галереи, а именно картину Алексея Каллимы «Между случайностью и необходимостью», на которой, по его словам, изображен отдых чеченских боевиков.
Ридус08:27