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REGNUM
REGNUM

Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября аналитик агентства Bloomberg Джулиан Ли предупредил, что нефтедобывающим государствам необходимо готовиться к худшему сценарию в ситуации ценами и спросом на нефть на мировом рынке.В источнике
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ФАН

Аналитики прогнозируют очередное потрясение на мировом рынке нефти

ФАН23:34
REGNUM

Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти

REGNUM01:00
Life.ru

Аналитики предрекли обрушение спроса на нефть в ближайшие два года

Life.ru00:40
Московский Комсомолец

Нефть ждет забвение - аналитики

Московский Комсомолец23:38
Телеканал 360°

Аналитики спрогнозировали спад спроса на нефть и новые потрясения

Телеканал 360°02:05
Аргументы и Факты

Аналитики считают, что мировому рынку нефти грозит обрушение спроса

Аргументы и Факты23:28
Lenta.ru

Нефти напророчили очередное потрясение

Lenta.ru21:59

Решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет, заявил Песков

Никаких решений о повышении акцизов на табак или налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) не принималось, по этим вопросам ведется экспертное обсуждение, Минфин ищет источники доходов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости06:34
186

Пригожину вернули миллион рублей, переведенный на лечение Навального

Российскому бизнесмену Евгению Пригожину вернули 1 млн рублей, переведенный на лечение Алексея Навального в берлинской клинике Charite, сообщили в компании "Конкорд", предположив, что это может быть связано с санкциями против предпринимателя или нежеланием отчитываться за поступившие средства.
РИА Новости06:23
86

Песков заявил, что Лукашенко является легитимным президентом страны

Заявления бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о "гарантиях безопасности" для действующего лидера Александра Лукашенко прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика сегодня06:25
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Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральный01:06
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Sina: Россия остается лидером в сфере гиперзвуковых технологий

Индия вступает в группу стран, которые разрабатывают гиперзвуковое оружие, но, чтобы догнать лидера в этой сфере – Россию, ей предстоит еще многое сделать, пишет китайское издание Sina.
Политическая Экспертизавчера в 11:34
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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В Крыму сообщили о сбое в работе РНКБ

В официальном паблике РНКБ в соцсети Вконтакте сообщается, что произошёл «общий сбой», который обещают устранить и восстановить работу банка «в ближайшее время».
REGNUM07:25
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