Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти
Смотрите также
СК начал проверку смерти в СИЗО после сообщений о самоубийстве Тесака
Решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет, заявил Песков
Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»
В Чечне сообщили о готовящихся на Западе провокациях с маской Кадырова
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Петросян выложил фото полугодовалого сына в день своего 75-летия
Убитые в Ярославской области девочки были изнасилованы
Глава СВР обвинил США в организации протестов в Белоруссии
Песков заявил, что Лукашенко является легитимным президентом страны
Иностранным родственникам россиян упростят порядок въезда
Тарзан удалил из Instagram признание в измене Наташе Королевой
Nissan представил новый спорткар серии Z
Названы пять важных изменений в ПДД
Kia объявила цены на обновлённый Kia Rio для России
Sina: Россия остается лидером в сфере гиперзвуковых технологий
Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
АвтоВАЗ объявил стоимость спецверсии Lada Granta Cross Quest
СК начал проверку смерти в СИЗО после сообщений о самоубийстве Тесака
Глава СВР обвинил США в организации протестов в Белоруссии
Решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет, заявил Песков
Die Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Иностранным родственникам россиян упростят порядок въезда
На Украине опубликовали новые записи «разговоров Байдена и Порошенко»
Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Минск
Названы пять важных изменений в ПДД
В России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники
Петросян выложил фото полугодовалого сына в день своего 75-летия
Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября аналитик агентства Bloomberg Джулиан Ли предупредил, что нефтедобывающим государствам необходимо готовиться к худшему сценарию в ситуации ценами и спросом на нефть на мировом рынке.В источнике
Подробнее о событии