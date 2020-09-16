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REGNUM
REGNUM

Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября аналитик агентства Bloomberg Джулиан Ли предупредил, что нефтедобывающим государствам необходимо готовиться к худшему сценарию в ситуации ценами и спросом на нефть на мировом рынке.В источнике
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Телеканал 360°

Аналитики спрогнозировали спад спроса на нефть и новые потрясения

Телеканал 360°02:05
REGNUM

Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти

REGNUM01:00
Lenta.ru

Нефти напророчили очередное потрясение

Lenta.ru21:59
Московский Комсомолец

Нефть ждет забвение - аналитики

Московский Комсомолец23:38
ФАН

Аналитики прогнозируют очередное потрясение на мировом рынке нефти

ФАН23:34
Аргументы и Факты

Аналитики считают, что мировому рынку нефти грозит обрушение спроса

Аргументы и Факты23:28
Life.ru

Аналитики предрекли обрушение спроса на нефть в ближайшие два года

Life.ru00:40

Футболиста Широкова поместили под подписку о невыезде

Экс-футболиста сборной России Романа Широкова поместили под подписку о невыезде из-за возбужденного в отношении него уголовного дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью после избиения арбитра Никиты Данченкова.
Известия05:30
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Персонаж Франклин из GTA 5 подтвердил разработку GTA 6

Shawn also notes that "it took us 4 years to film and complete GTA 5" (NOT MY FOOTAGE) # GTA6 # GTAVI pic.twitter.com / mNupyaS9rn — GTA 6 NEWS (@ GTAVInewz) September 13, 2020 Так, в Twitter-паблике GTA 6 NEWS на днях было опубликовано мнение актера озвучки Шона Фонтено, подарившего свой голос Франклину из GTA 5.
Srnsk14 сентября в 14:05
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Движение поездов после схода вагонов под Липецком восстановлено

Движение поездов на станции Грязи-Орловские в Липецкой области после схода вагонов с металлоломом было восстановлено, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Юго-восточной железной дороги.
Газета.Ru05:32
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МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей ответил на заявление верховного представителя Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что ЕС не признают результатов выборов в республике и легитимности Лукашенко.
ИА Новороссия00:58
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В Подмосковье полиция нашла мать оставленной на лавке новорожденной

В среду, 16 сентября, в 05:20 в дежурную часть отделения полиции «Люберецкое» поступило сообщение о найденной возле дома на улице поселок Калинина новорожденной девочке, предположительно, в возрасте одного месяца, сообщала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
РБК05:00
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Европейском союзе обратилось к официальным лицам ЕС и депутатам Европарламента с призывом ответить на вопросы российской стороны, связанные с обвинениями в адрес Москвы после инцидента с Алексеем Навальным.
RT на русском05:58
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В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники

Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором предлагает ограничить продажу алкоголя в новогодние дни, передает RT.
Газета.Ru00:37
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Минфин оценил эффект для бюджета от непопулярных налоговых мер

Минфин впервые указал, что за счет увеличения поступлений налога на прибыль организаций благодаря поправкам в ряд соглашений об избежании двойного налогообложения с другими государствами он планирует собрать 139,7 млрд руб. в 2021 году.
РБК17:00
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