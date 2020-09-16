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REGNUM
REGNUM

Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября аналитик агентства Bloomberg Джулиан Ли предупредил, что нефтедобывающим государствам необходимо готовиться к худшему сценарию в ситуации ценами и спросом на нефть на мировом рынке.В источнике
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Телеканал 360°

Аналитики спрогнозировали спад спроса на нефть и новые потрясения

Телеканал 360°02:05
Московский Комсомолец

Нефть ждет забвение - аналитики

Московский Комсомолец23:38
Life.ru

Аналитики предрекли обрушение спроса на нефть в ближайшие два года

Life.ru00:40
REGNUM

Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти

REGNUM01:00
ФАН

Аналитики прогнозируют очередное потрясение на мировом рынке нефти

ФАН23:34
Аргументы и Факты

Аналитики считают, что мировому рынку нефти грозит обрушение спроса

Аргументы и Факты23:28
Lenta.ru

Нефти напророчили очередное потрясение

Lenta.ru21:59

Месси может пропустить начало сезона Ла Лиги из-за сборной Аргентины

Тренерский штаб национальной команды рассчитывает на 33-летнего нападающего и планирует вызвать его на матчи отбора на ЧМ-2022.Если Месси примет вызов, то, согласно медицинскому протоколу, ему придется две недели провести на карантине перед тем, как начать заниматься в общей группе.
Soccer.ru03:49

ВМС США направили в Черное море ещё один военный корабль

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября стало известно, что в Черное море с целью «проведения операций по обеспечению безопасности на море» вместе с союзниками и партнерами по НАТО направляется эсминец американских ВМС «Рузвельт».
REGNUM03:49
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