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REGNUM
REGNUM

Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября аналитик агентства Bloomberg Джулиан Ли предупредил, что нефтедобывающим государствам необходимо готовиться к худшему сценарию в ситуации ценами и спросом на нефть на мировом рынке.В источнике
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Телеканал 360°

Аналитики спрогнозировали спад спроса на нефть и новые потрясения

Телеканал 360°02:05
REGNUM

Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти

REGNUM01:00
Аргументы и Факты

Аналитики считают, что мировому рынку нефти грозит обрушение спроса

Аргументы и Факты23:28
Московский Комсомолец

Нефть ждет забвение - аналитики

Московский Комсомолец23:38
ФАН

Аналитики прогнозируют очередное потрясение на мировом рынке нефти

ФАН23:34
Life.ru

Аналитики предрекли обрушение спроса на нефть в ближайшие два года

Life.ru00:40
Lenta.ru

Нефти напророчили очередное потрясение

Lenta.ru21:59

Кремль считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал гарантию безопасности для президента Белоруссии Александра Лукашенко, которую ему пообещала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в случае, если он добровольно уйдет в отставку.
Газета.Ru06:08
21

Футболиста Широкова поместили под подписку о невыезде

Экс-футболиста сборной России Романа Широкова поместили под подписку о невыезде из-за возбужденного в отношении него уголовного дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью после избиения арбитра Никиты Данченкова.
Известия05:30
373

«Искандер-М» атаковал объект с бойцами иностранной ЧВК в Сирии

В ходе мощнейшей за последние месяцы атаки на террористов в Сирии российские военные уничтожили объекты в провинции Идлиб, где бойцы иностранных частных военных компаний (ЧВК) занимались подготовкой боевиков.
Lenta.ru05:07
22

В Красноярском крае задержали находившегося в розыске главу района

В Красноярском крае задержан глава Ачинского района Евгений Розанчугов, который с июня этого года находился в федеральном розыске, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.
Российская газета02:30
39

Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

Мошенники вывели со счетов банковских клиентов, включая пользователей Сбербанка, более 3 млн руб. на счета крупнейшего в России контейнерного оператора «Трансконтейнер», пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Ведомости05:15
20

Минфин оценил эффект для бюджета от непопулярных налоговых мер

Минфин впервые указал, что за счет увеличения поступлений налога на прибыль организаций благодаря поправкам в ряд соглашений об избежании двойного налогообложения с другими государствами он планирует собрать 139,7 млрд руб. в 2021 году.
РБК17:00
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