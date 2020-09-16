Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти
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Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября аналитик агентства Bloomberg Джулиан Ли предупредил, что нефтедобывающим государствам необходимо готовиться к худшему сценарию в ситуации ценами и спросом на нефть на мировом рынке.В источнике
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