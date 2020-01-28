Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваАналитики предупредили о подорожании молока и мяса в 2020 году

Среди причин роста цен эксперты назвали подорожание сырья, запуск систем прослеживаемости животноводческих товаров, а также увеличение НДС на пальмовое масло и сокращение площади под посевы гречихи.
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с чего всё началось

Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.
Известия27 января в 16:01

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News.ru29 января в 11:54

Эксперты предрекли рост цен на мясо и молоко в 2020 году в России

Известия27 января в 18:45

Производители оценили прогноз о подорожании молока и мяса в 2020 году

РБК28 января в 07:24

Аналитики сообщили, что молоко и мясо в России могут подорожать на 12%

Газета.Ru28 января в 01:47

«Известия»: эксперты прогнозируют подорожание мяса и молока в России

РИА Новости27 января в 20:26

Цены на молоко поднимутся, частники исчезнут с рынка

Московский Комсомолец28 января в 12:56

«Известия»: молоко и мясо могут подорожать на 12%

ТАСС27 января в 17:15
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Власти Грузии уклоняются от Сергея Лаврова

Грузинские власти не исключают того, что запланированное на 15 мая заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) по их просьбе будет перенесено из Тбилиси в Страсбург.
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Взрыв прогремел на заводе в Орловской области

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Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
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Минобороны России рассекретило документы по Ялтинской конференции

Отмечается, что документы были рассекречены в преддверии 75-летия конференции.
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