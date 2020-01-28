Экономика
Мойка78В России мясо и молоко могут подорожать на 12%
В Аналитическом центре при правительстве ожидают роста стоимости конфет, мороженого, печенья и чипсов. Эта продукция зависит от поставок пальмового масла, которое подорожает на 5-7%. Из-за сокращения посевов на 7% увеличится цена гречи.
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с чего всё началось
Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.Известия27 января в 16:01
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