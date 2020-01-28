Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.

с чего всё началось

В Аналитическом центре при правительстве ожидают роста стоимости конфет, мороженого, печенья и чипсов. Эта продукция зависит от поставок пальмового масла, которое подорожает на 5-7%. Из-за сокращения посевов на 7% увеличится цена гречи.

В России мясо и молоко могут подорожать на 12%

Общество Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.

Общество В России захотели увеличить штрафы за превышение скорости В случае, если автомобилист превышает допустимую скорость на 40-60 км/ч, он уже будет вынужден заплатить не 1 или 1,5 тысячи, а 4 тысячи рублей.

Политика Правительство Чувашии ушло в отставку Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева.

Политика ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.

Политика Мишустин примет участие во встрече премьеров стран ЕАЭС в Алма-Ате Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате и проведет ряд отдельных двусторонних встреч с премьерами стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Здоровье ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Происшествия Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.

Общество Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции Новый раздел, основанный на уникальных рассекреченных документах из фондов центрального архива военного ведомства, стал продолжением деятельности Минобороны, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Космос Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.

Общество Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником» На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.