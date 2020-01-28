Экономика

Мойка78Мойка78В России мясо и молоко могут подорожать на 12%

В Аналитическом центре при правительстве ожидают роста стоимости конфет, мороженого, печенья и чипсов. Эта продукция зависит от поставок пальмового масла, которое подорожает на 5-7%. Из-за сокращения посевов на 7% увеличится цена гречи.
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с чего всё началось

Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.
Известия27 января в 16:01

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Уханьский коронавирус может подстегнуть интерес к мясу из пробирки

News.ru29 января в 11:54

Цены на молоко поднимутся, частники исчезнут с рынка

Московский Комсомолец28 января в 12:56

«Известия»: молоко и мясо могут подорожать на 12%

ТАСС27 января в 17:15

Аналитики сообщили, что молоко и мясо в России могут подорожать на 12%

Газета.Ru28 января в 01:47

«Известия»: эксперты прогнозируют подорожание мяса и молока в России

РИА Новости27 января в 20:26

Эксперты предрекли рост цен на мясо и молоко в 2020 году в России

Известия27 января в 18:45

Производители оценили прогноз о подорожании молока и мяса в 2020 году

РБК28 января в 07:24
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Происшествия

На отца брошенных в Шереметьево детей завели дело об истязаниях

Следственные органы СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО возбудили уголовное дело в отношении мужчины, оставившего маленьких сыновей в аэропорту Шереметьево.
Российская газета вчера в 20:00
Кино

Ученица Мессинга: что осталось за кадром сериала

НДН.инфо 28 января в 19:34
Происшествия

СК назвал причину взрыва в жилом доме во Владивостоке

Известия вчера в 23:54
Энергетика

Минэнерго США допустило подорожание нефти Brent до $183 за баррель

Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США допустило сценарий, в котором произойдёт удорожание нефти марки Brent до 183 долларов за баррель.
Ореанда-Новости вчера в 01:23
Общество

Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом

Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Lenta.ru вчера в 05:12
Общество

В России захотели увеличить штрафы за превышение скорости

В случае, если автомобилист превышает допустимую скорость на 40-60 км/ч, он уже будет вынужден заплатить не 1 или 1,5 тысячи, а 4 тысячи рублей.
Газета.Ru 01:38
Политика

Правительство Чувашии ушло в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева.
ТАСС 01:05
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Политика

Мишустин примет участие во встрече премьеров стран ЕАЭС в Алма-Ате

Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате и проведет ряд отдельных двусторонних встреч с премьерами стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
ТАСС вчера в 16:04
Шоу-бизнес

Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
АБН вчера в 12:52
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут ребенка

Энрике Иглесиас и Анна Курникова готовятся снова стать родителями.
ИА InterMedia вчера в 06:16
Здоровье

ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Политика

Гендиректор РСК «МиГ» возглавит компанию «Сухой»

Руководство Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) определилось с кандидатурой нового гендиректора компании «Сухой».
Ведомости вчера в 15:53
Происшествия

В Индии застрелили мужчину, взявшего в заложники более 20 детей

РИА Новости вчера в 20:07
Авто

У Nissan проблемы: компания увольняет рабочих и закрывает заводы

Новые автомобили вчера в 09:19
Недвижимость

Эксперты: 10 застройщиков Москвы продали в 2019 г 62% всех новостроек

РИА Новости 28 января в 04:01
Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Известия вчера в 15:50
Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери

Вдова легендарного баскетболиста Ванесса Брайант выступила с первым заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
ToDay News Ufa вчера в 05:02
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на алкоголизм матери

Культуромания вчера в 09:32
Общество

Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
RT на русском вчера в 08:43
Общество

Землетрясение произошло на востоке Румынии

REGNUM вчера в 23:01
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции

Новый раздел, основанный на уникальных рассекреченных документах из фондов центрального архива военного ведомства, стал продолжением деятельности Минобороны, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.
РИА Новости вчера в 16:28
Политика

В Чувашии возбудили дело в отношении главы правительства

В отношении председателя правительства Чувашии Ивана Моторина возбудили дело по ч. 2 ст. 5.61 КоАП («Оскорбление личности»).
БИЗНЕС Online вчера в 09:01
Кино

Марго Робби в эффектном наряде представила в Лондоне «Хищных птиц»

На премьере актриса появилась в эффектном черном наряде от Dries Van Noten, состоящем из длинной пышной юбки и топа-бюстье с перьями.
Газета Metro вчера в 05:26
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости вчера в 08:37
Общество

Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»

На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.
Российская газета 29 января в 21:57
Армия и оружие

Турция завоевывает мировое лидерство в поддержке терроризма

Анкару раздражает наступление в Идлибе Президент Турции сделал свое заявление на фоне успешного наступления Сирийской арабской армии в Идлибе: за минувшую неделю правительственным силам на юге идлибской зоны деэскалации удалось освободить крупный город Маарет ан-Нуман вместе с пригородами, а на севере — оттеснить террористов от границ города Алеппо.
ФАН вчера в 10:52
Общество

Россиян предупредили о новом виде клопов

В России появились тропические клопы, которые раньше встречались лишь в странах возле экватора.
Lenta.ru 01:20
Здоровье

Количество жертв китайского коронавируса выросло до 213 человек

Жертвами "китайской" пневмонии, по последним данным, стали 213 человек. Всего на территории Китая заражено 9390 человек.
Life.ru вчера в 19:46
Как работают Яндекс.Новости?
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
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